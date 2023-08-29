В Барнауле оштрафовали банк за расклейку требований погасить долг на двери квартиры

Женщина обратилась за помощью в службу судебных приставов. Фото: ГУФССП России по Алтайскому краю

Один из банков в Барнауле оштрафовали после того, как его сотрудники расклеили требования погасить долг на двери квартиры и подъезде дома должницы. Подробнее об этом рассказали в ГУФССП России по Алтайскому краю.

За помощью в службу судебных приставов обратилась жительница Барнаула и рассказала, что не так давно взяла кредит в одном из банков. Вскоре у женщины накопилась задолженность, и сотрудники банка потребовали погасить ее. Причем не придумали ничего лучше, как разместить информацию об этом прямо на двери квартиры должницы, а также на двери подъезда дома. На распечатанном листе бумаге, который стал всеобщим достоянием, были указаны просроченная задолженность по кредиту и персональные данные заемщика.

Приставы подчеркнули, что передавать сведения о просроченной задолженности и разглашать их – незаконно, поэтому началось административное расследование.

– Представители кредитной организации допустили нарушения требований Федерального закона № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности…». Это стало основанием для составления протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ, – подчеркнули в ведомстве.

По результатам рассмотрения административного протокола банк признали виновным. Кредитное учреждение оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что в Алтайском крае сотрудники одной финансовой организации так настойчиво пыталась выбить долг из клиентки, что в итоге сами нарвались на штраф. Женщина задолжала банку деньги, и коллекторы начали просто разрывать ее телефон. Звонки поступали один за другим с требованием погасить задолженность. При этом по закону допустимы звонки не более одного раза в сутки, не более двух раз в неделю, не более восьми раз в месяц.

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