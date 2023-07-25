Взбесился из-за парковки: Момент нападения боксера на фельдшера в Алтайском крае попал на видео

Фельдшера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае мужчина избил фельдшера. Инцидент произошел 17 июля в городе-курорте Яровое. Момент нападения попал на видео.

На кадрах видно, как бригада медиков выносит из подъезда дома пациента, который не мог самостоятельного передвигаться. В это время к ним подбегает агрессивный мужчина и набрасывается с кулаками на фельдшера. От удара медик падает на землю. По словам свидетелей, нападавший был недоволен, что машина «скорой» якобы мешала проезду.

Пострадавшего фельдшера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Личность дебошира установили. Он оказался бывшим боксером. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, на данный момент возбуждено уголовное дело по статье за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Главный врач станции скорой медицинской помощи Бийска Алексей Карнаухов прокомментировал, что нападение на медиков – не редкость.

– Бригады «Станции скорой медицинской помощи Бийска» практически каждый месяц становятся невольными участниками различных инцидентов. За помощью в обеспечении безопасности медиков на вызове и урегулировании конфликтов приходится обращаться в полицию, - рассказал Алексей Карнаухов.

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