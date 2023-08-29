Собрал своими руками: барнаулец исполнил мечту о собственном самолете

Собственный самолет Сергей Шевырев собрал вместе со своим товарищем Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Сергей Шевырев - летчик гражданской авиации. Небу он посвятил ни много, ни мало, 52 года. В 2004 году попал под сокращение на авиапредприятии, но любимое дело не бросил. Мужчина собственноручно собрал свой маленький одноместный самолет и продолжает летать, ведь небо – это вся его жизнь!

В свое время Сергей окончил Краснокутское летное училище гражданской авиации и с 1971 года работал пилотом. Сначала летал на АН-2, в народе прозванным «кукурузником», позже переучился на пассажирский ИЛ-18 и стал командиром экипажа. Летал он и на ИЛ-76, и на ТУ-154. На них он облетел практически весь мир.

Пилот признается, что в юности и не собирался связывать свою жизнь с небом. Волею судьбы попал на работу в аэропорт и влюбился в самолеты.

- С детства я хотел работать машинистом, но в 8 классе пошел учиться в вечернюю школу, а позже стал слесарем-клепальщиком. Начал работать в аэропорту, там с самолетами и познакомился. Пилоты рассказали мне об этой работе, и я решился поступить в училище. О своем решении не жалел ни одного дня, - рассказывает Сергей.

Так вышло, что в 2004 году профессиональную деятельность он завершил, но расстаться с небом Сергей не смог.

- Еще в 1980 году я начал задумываться о том, что рано или поздно карьера закончится и придется уйти. Поэтому уже тогда начал потихоньку собирать списанные, но рабочие запчасти для своего будущего самолета. Четыре года назад с товарищем Алексеем Плотниковым докупили недостающие детали: он хорошо разбирается в технических вопросах, а я понимаю по слесарке, - поделился летчик.

На своем самолете Сергей не просто летает, а демонстрирует фигуры высшего пилотажа, от которых захватывает дух. Глядя на то, как лихо Сергей управляет своим маленьким самолетом, понимаешь, что риск для него - дело привычное.

- Да, я человек рисковый, безусловно, а страха, когда я за штурвалом не испытываю вообще. Мне что на велосипеде прокатиться, что на самолете пролететь – одинаково. Если бояться, то лучше вообще не летать. Хотя, когда лечу пассажиром, то волнуюсь, но это естественно, - признается Сергей.

Самолет, собранный Сергеем и его товарищем, называют «Орел». Это копия американского самолета, схема которого есть в интернете и собрать его не проблема. Самолеты такого типа, весом до 115 кг, не требуют специальной регистрации, а вот на сам полет разрешение необходимо и у Сергея оно есть. Летчик отмечает, что построить и летать на таком самолете может каждый, конечно, при условии, что летать он умеет. Двигатель у «орла» - 50 л.с. от мопеда «Хонда». Этого вполне достаточно, чтобы подниматься высоко над землей и, как говорит пилот, общаться с небом.

- Летная работа прекрасна тем, что одинаковых полетов не бывает. Мы выполняли каждый день рейс Барнаул - Москва и каждый полет был разный. Красота неба – это нечто непередаваемое. Летчики видят все сверху и облака там гораздо красивее, чем с земли. Каждый рабочий день был ярким, запоминающимся. Я счастливый человек – работа приносила мне удовольствие. Ждал каждый рейс, рвался на работу, - вспоминает пилот.

Но не все разделяют любовь Сергея к небу. Его маленький самолет все-таки опасное развлечение и супруга не очень одобряет страсть 73-летнего пилота.

- Да, супруга не очень приветствует полеты на «орле», опасное это дело все же. Когда впервые полетел на нем, волновался, конечно. Но я знаю законы физики и аэродинамики, все хорошо посмотрел, сначала полетал низко над землей, все проверил – все работает, и только тогда поднялся на 1500 метров. Оттуда очень красивые виды открываются, - уверяет летчик.

Мечта всей жизни Сергея сбылась – возможность летать тогда, когда захочется.

- Хочется подольше пожить, полетать подольше. Мечту свою исполнил - до сих пор летаю, общаюсь с небом, что еще надо? Детей бы еще поднять, да внуков! - признался Сергей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На «Бирюзовой Катуни» появилась шоколадная деревня «Хоббитания»

Известный скульптор - о шоколадных хоббитах, серебряном Ван Гоге с золотым ухом и деревянной прищепке (подробнее)