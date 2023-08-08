На «Бирюзовой Катуни» появилась шоколадная деревня «Хоббитания»

Скульптор Владимир Войчишин в деревне «Хоббитания» Фото: Из личного архива

Этим летом на Алтае, в районе Бирюзовой Катуни появилась деревня Хоббитания. Здесь и домик обаятельного Бильбо, знаменитого персонажа Толкина, и колодец счастья, и колоритные, вымощенные в густой траве дорожки, и накрытый стол в низеньком жилище, и портрет волшебника Гэндальфа на стене. А еще много шоколадных скульптур, которые детям так и хочется откусить.

Автор и воплотитель идеи – известный скульптор-ювелир Владимир Войчишин, уникальные работы которого есть даже в Эрмитаже.

В одном из интервью Войчишин сказал, что никогда ничего не делал под заказ, что все работы и проекты отражают его внутренний мир. Вот и Хоббитания не случайна.

Шоколадные скульптуры Владимира Войчишина Фото: Из личного архива

- Мне нравится произведения Толкина, образ жизни хоббитов, - рассказал «Комсомолке» Владимир. - Сказка, но, тем не менее, мне все это близко. Я у деда все лето в деревне в детстве проводил. Всегда босиком. Лес, игра в индейцев, футбол, грибы, ягоды, родники. То, что заложено в детстве, никуда не исчезает. И у хоббитов мне нравится любовь к природе, они же крестьяне - выращивали овощи, цветочки, им чуждо накопительство, богатство. Вот это близко все мне.

В свое время Владимир Войчишин работал в Иране, Кении, Арабских Эмиратах, Англии, США Канаде и других странах.

- Не путешествовал, просто жил и работал, - подчеркнул собеседник.

Рассказывает, что собирался в дальние края всегда легко.

Шоколадные скульптуры Владимира Войчишина Фото: Из личного архива

- В две секунды - сумку сбросал и поехал, вообще без проблем. Никогда не напрягался, наоборот! Это же авантюра. Собрался, там вроде знакомый знакомого был, приедешь, а его нет…

Так же спонтанно, по его словам, рождаются идеи.

- Посмотрел передачу, фильм, книгу прочитал, бац - и за что-то зацепился.

К примеру, мысль установить в Белокурихе-2 большую деревянную прищепку пришла ему после того, как он прочитал сказку о том, как отслужившая прищепка мечтала стать ласточкой и ее желание сбылось. И вот теперь гости, приезжающие в Белокуриху, рядом с устремленной в небо прищепкой загадывают желания.

Среди его шоколадных изваяний и сказочные герои, и скульптуры выдающихся личностей (Шукшин, Рерих, Сальвадор Дали, Джон Леннон и т.д.). Скульптор-ювелир работает и с другими материалами, в том числе и с драгоценными. Так, интересную для себя фигуру Ван-Гога художник воплотил в серебре и золоте. Ван Гог у Войчишина сидит перед картиной, мозг из золота, на картине сверху на серебряном гвозде висит золотое ухо.

Шоколадные скульптуры Владимира Войчишина Фото: Из личного архива

- Мне интересны исторические личности, люди с необычной судьбой, необычными поступками, - рассказывает Владимир. – Я никому никогда не завидовал. Знаю, что есть люди выше меня, на порядок умнее, вот к этому стремлюсь всегда, с уважением отношусь к людям талантливым.

Сотворивший Хоббитанию неутомимый труженик каждый день в работе. Сейчас в шоколадной деревне достраивается мастерская художника с травяной крышей, а еще появился уникальный хоббитовоз на колесах, с пропеллером и парусником. Недавно Владимир снял его на фоне мотодельтаплана с бодрым комментарием: «Мы тоже готовы к полету!». В это время шоколадный Бильбо улыбался, а другие невидимые миру хоббиты уже сидели под парусником и с нетерпением болтали ногами в предчувствии нового путешествия.

Хоббитовоз Владимира Войчишина Фото: Из личного архива

ДОСЬЕ КП

Войчишин Владимир Иосифович родился в 1954 м году в Барнауле. Художник-сюрреалист и скульптор-ювелир создал свыше 500 скульптурных работ из мрамора, черного дерева, канадского кедра, бронзы, золота, серебра и бриллиантов. В 2008 году его работу «Скрипка Ротшильда» приобрел Государственный Эрмитаж для постоянной экспозиции. Множество его работ находятся в частных коллекциях высокопоставленных персон и знаменитостей.

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