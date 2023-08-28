«Даже после этого ужаса она тянется к матери»: как продвигается дело девочки, которую домогался отчим на Алтае

По данному факту расследуется уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алтайском крае продолжается расследование истории девочки, которая заявила о домогательствах со стороны отчима. 13-летняя Кристина (имя изменено, прим. ред.) этим летом попала в больницу. Странности в поведении несовершеннолетней заметила подруга ее матери Анна: она поговорила с девочкой и узнала, что та не хочет возвращаться домой из-за домогательств отчима. В настоящее время по данному факту расследуется уголовное дело, а девочку поместили в Центр временного содержания. О том, как продвигается дело, и как себя чувствует подросток – в нашем материале.

Как рассказала «Комсомолке» Анна Вернер, на время следственных действий она хотела взять девочку к себе домой под временную опеку. Но, как нетрудно догадаться, из лучшей подруги матери Кристины женщина превратилась во врага семьи №1. Забрать подростка к себе заступница не смогла, а теперь еще и не может с ней увидеться.

- Так как заявление на помещение ребенка в Центр писала ее родная мать, то она должна добавить меня в личное дело, чтобы мне разрешили навещать Кристину. Но её мать этого делать не собирается, она пытается оборвать все связи между мной и ребенком. Пока что я могу лишь передавать ей продукты и вещи, а также звонить – но последние дни ее телефон недоступен (по имеющимся данным, его изъяли правоохранители для проведения следственных действий, прим.ред.), - отметила Анна.

Тем временем, мать Кристины, со слов Анны, якобы внушает девочке мысль, что её хотят забрать из семьи.

- Даже после всего этого ужаса Кристина тянется к матери. Никто забирать из семьи ее не хочет. Наоборот, нужно, чтобы у них с мамой все наладилось, но девочка не хочет ехать домой, пока там находится отчим, - подчеркнула женщина.

Кроме того, мать Кристины написала заявление о клевете. Законный представитель Кристины считает, что Анна разгласила ее персональные данные и оклеветала. Сама женщина отрицает, что публиковала посты со злым умыслом – якобы, наоборот, хотела помочь девочке.

Что касается отчима, то, по данным источника, он может находиться под подпиской о невыезде. В открытых данных информации по этому делу нет. Но на сайтах судов удалось найти карточки по прошлых делам подозреваемого. Так, буквально в середине августа этого года его осудили за управление транспортом в нетрезвом состоянии.

Напомним, подросток заявила о том, что домогательства со стороны отчима продолжались около года. Взрослый мужчина якобы целовал и трогал школьницу, а также угрожал убийством, чтобы та молчала о приставаниях. При этом несовершеннолетняя якобы обращалась за помощью к матери, но та никаких мер не предприняла. Кристина страдает сахарным диабетом, и, по предположению подруги ее матери, могла попасть в больницу на фоне регулярных переживаний из-за ситуации с отчимом. Мать девочки от комментариев по данной теме отказалась.

На прошлой неделе Кристину навестила уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева. Она заявила, что занимается вопросом поддержки несовершеннолетней.

«Комсомолка» будет следить за развитием ситуации.

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