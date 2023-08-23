Состригла волосы и ушла в себя: на Алтае девочка заявила о домогательствах со стороны отчима

Со слов девочки, отчим не только домогался, но и мог поднять на неё руку Фото: Олег УКЛАДОВ

На жителя Алтайского края возбудили уголовное дело за домогательства к падчерице. История всплыла абсолютно случайно: когда девочка попала в больницу, то решилась рассказать обо всем подруге матери. Более того, со слов несовершеннолетней, ее мать якобы знала о неравнодушии отчима, но никаких мер не предпринимала и попросту закрывала глаза. Сейчас ситуацией занимаются следователи и уполномоченный по правам ребенка. Что известно об этой истории – в нашем материале.

«Трудно не заметить, что с ребенком что-то не так»

В июле этого года 13-летняя Кристина (имена всех членов семьи изменены, - прим. ред.) из небольшого алтайского села попала в барнаульскую больницу с декомпенсацией сахарного диабета. Мама несовершеннолетней Марина попросила подругу из Барнаула Анну навестить дочку.

- Я пришла к ней в больницу. Смотрю, что она общается как-то странно. У меня у самой есть дети, и трудно не заметить, что с ребенком что-то не так. Мимика меняется, поведение. Волосы у нее были полностью сострижены, под машинку, хотя я помню, что она отращивала волосы. Подумала сперва, что переходный возраст, и не стала лезть в душу, спросила: «Как дела?». А она сжалась в углу, молчит, ничего не отвечает. Я Кристину знаю не один день, это ребенок, который всегда улыбался, - говорит Анна.

Домогательства продолжались, как минимум, год. Травма, нанесенная девочке, не позволяла открыться взрослым. Все, что оставалось школьнице – оставаться с болью один на один. Но женщина смогла расположить к себе подростка, пообещала никому не рассказывать и вывела на откровенный разговор. В тот день в больничных стенах Кристина излила душу и рассказала, как дома до нее неоднократно домогался отчим. Ребенок настолько боялась мужчины, что при первой мысли возвращения домой из больницы у нее наворачивались слезы.

- Трогал ее, целовал, угрожал убийством, если кому-то расскажет. При этом периодически применял физическую силу. Когда я это все услышала, была не то что в шоке, а просто в ступоре. Причем девочка рассказывала об этом маме, и та никаких мер не принимала. Знала об этом и молчала, - негодует знакомая семьи.

О ситуации, в которой оказалась несовершеннолетняя, Анна рассказала ее лечащему врачу. Женщина пообещала помощь, и совсем скоро в ситуацию вмешались правоохранительные органы и уполномоченный по правам ребенка. Правда, изначально органы опеки, полагаясь на хорошую характеристику семьи, планировали отправить ребенка домой. Девочка категорически отказывалась возвращаться после выписки в семью, и было принято решение о помещении ее в центр временного содержания.

- Она поедет туда уже в пятницу. В четверг я планирую съездить за ее вещами и купить предметы первой необходимости. Пока мать проживает с отчимом, домой ей возвращаться точно не стоит, - добавила собеседница «Комсомолки».

«Нормальная семья»?

По словам Анны, с мамой Кристины Мариной она дружит примерно с 2018 года. О судьбе родного отца девочки мало что известно, но есть информация, что он может до сих пор находиться в местах лишения свободы. Тем временем Марина нашла новую любовь и приняла в семью ранее судимого Сергея. До этих дней семья жила неприметной тихой жизнью…

- Обычная, нормальная, деревенская семья. Ничего плохого сказать не могу. В 2020 году мы ездили семьей к ним в гости, в этом году собирались. Правда, когда Марина уезжала в Барнаул на медобследование, рассказывала, что муж дома начинает пить, - отметила Анна.

По неподтвержденной информации, последняя судимость Сергея была связана с тяжким преступлением. Постоянного места работы он не имел – перебивался на случайных подработках. Семья имела и другой доход – пособие по инвалидности.

После того, как Анна узнала их семейный «секрет», женщина пыталась поговорить с подругой. Но та до последнего отпиралась и утверждала, что у девочки всего лишь переходный возраст.

- Я спросила, не хочет ли она мне что-то рассказать, Марина сказала, что нет. Но даже когда я заявила, что все знаю, она говорила, что ребенка никто не трогал. Якобы у Кристины сейчас сложный период, пока не заматеришься, ничего по дому не делает. Сказала: «Ругаться – ругаемся, но ее никто не бьет». А когда я предала историю огласке, она оборвала все связи: перестала отвечать на звонки, а потом и вовсе заблокировала мой номер, - подчеркнула женщина.

Корреспондент «Комсомолки» также пыталась связаться с матерью девочки, но та наотрез отказалась от комментариев.

Что будет с девочкой?

На этой неделе Кристину навестила уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева. Она рассказала, что занимается поддержкой девочки и взаимодействует с правоохранительными органами и руководством больницы по вопросу защиты прав ребенка.

- Утром встретилась с девочкой, пообщалась с лечащим врачом. Подросток в больнице завершает курс лечения. После выписки из стационара с согласия матери, которое было получено, она временно будет находиться в детском учреждении на период следственных действий, - отметила детский омбудсмен.

Кроме того, по данному факту следственное управление следственного комитета по Алтайскому краю возбудило уголовное дело.

Тем временем, с девочкой работает психолог. Со слов Анны, несовершеннолетняя стала чувствовать себя лучше, уже улыбается и идет на контакт с неравнодушными к ее судьбе взрослыми.

- Сейчас она уже разговаривает, мы постараемся сделать все, чтобы она была в порядке и безопасности, - подытожила Анна.

«Комсомолка» будет следить за развитием ситуации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае осудили женщину, защищавшую сожителя по делу о домогательствах к падчерице

Появились новые подробности в деле о домогательстве отчима к падчерице на Алтае (подробнее)