Просил поправить одеяло. Постоялец пансионата для инвалидов на Алтае до смерти забил соседа по комнате

Место преступления Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае будут судить 54-летнего постояльца частного пансионата для пожилых и инвалидов в Рубцовском районе. По данным следствия, он избил своего пожилого соседа по комнате, вследствие чего старик скончался. Подробности – в материале «Комсомолки».

– По данным следствия, обвиняемый проживал в частном пансионате Рубцовского района в одной комнате с несколькими постояльцами. Его раздражало, что 71-летний мужчина, который самостоятельно не мог себя обслуживать, постоянно высказывал бытовые просьбы, – рассказала официальный представитель СУ СК по Алтайскому краю Ольга Чеснокова.

Как рассказал источник «КП», знакомый с ситуацией, просьбы у дедушки были безобидными, но действительно частыми. Например, ему было постоянно жарко. Он просил то поправить одеяло, то отодвинуть кровать от батареи, то жаловался, что не может уснуть. Тем самым довел до ручки 54-летнего соседа по комнате – тоже инвалида.

В ночь на 9 марта 2023 года после очередных просьб соседа мужчина не выдержал и начал избивать его руками по голове и телу. Полученные травмы для пожилого немощного человека оказались серьезными. Через несколько дней он скончался.

Мужчину обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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