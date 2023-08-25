Сыр с облепихой, фуд-шоу и флэшмобы: полная программа гастрономического фестиваля «Алтайские Бренды. Из сердца Алтая»

Местные производители представят свою лучшую продукцию – от круп, мяса и сыра до меда и трав Фото: Олег УКЛАДОВ

26 августа с 10.00 до 20.00 в барнаульском парке «Изумрудный» (пр. Комсомольский, 128) пройдет семейный гастрономический фестиваль. Местные производители представят свою лучшую продукцию – от круп, мяса и сыра до меда и трав.

Так, например, на «Сырной аллее» будут варить вареники с сыром и угощать всех гостей. Тут же можно будет попробовать и купить сыры с облепихой, земляникой, жаренными тыквенными семечками, малиной, а также поучаствовать в фуд-шоу, играх, конкурсах, мастер-класс по приготовлению сырных вафель и т.д.

А на медовой площадке можно будет угоститься самыми разными сортами меда – горным, таежным, луговым, степным.

- На фестивальной площадке состоится дегустация алтайского меда сбора 2023 года и народное голосование за звание «Лучший мед Алтая – 2023». Здесь же медовики региона поделятся интересными фактами из истории алтайского пчеловодства, познакомят с экспонатами музея пчеловодства Алтайского края и организуют мастер-классы по изготовлению изделий из воска, - рассказали в Управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

Также гости фестиваля смогут попытать удачу в медовой лотерее, которая будет проводиться каждые два часа. Четверо счастливчиков получат вкусные и полезные медовые наборы.

Но, как говорится, не только хлебом единым…. Зрелища тоже будет! Весь день в парке будут работать самые разные площадки – интерактивные, музыкальные, лекторий о правильном питании, арт-объекты, фотозоны и большой фудкорт! А специально для маленьких гостей аниматоры проведут яркую развлекательную программу с участием сказочных персонажей, играми и флэш-мобами.

Увлекательная программа подготовлена и на спортивной площадке фестиваля – утренняя разминка, функциональные тренировки, занятия по йоге. После обеда все желающие смогут научиться зажигательным ритмам зумбы и заняться аэробикой, а завершить этот праздничный день можно будет танцами с Dance Mix.

Хедлайнером праздника станет кавер-группа из Новосибирска «For Me Band» - это яркий мужской вокал с подбором песен на любой вкус. Их выступление начнется в парке в 18:45.

Кстати, во время фестиваля в парке можно будет пройти профилактическое обследование - проверить индекс массы тела, измерить уровень глюкозы в крови и артериальное давление. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Вход на фестиваль свободный. 0+

Полная программа фестиваля

10:00 - Бодрая разминка для всех желающих

10:30 - Вкусный кулинарный мастер-класс от шеф-повара

11:00 - Официальное открытие фестиваля

12:00 - Розыгрыш призов от резидентов фестиваля

12:15 - Презентация программы «Алтай - медовый край»

12:30 - Презентация «Сырной» программы с конкурсами и викторинами

13:30 - Творческая поэтическая программа «Стихия»

15:00 - Шоу танцев и барабанов, розыгрыш призов от резидентов фестиваля

15:10 - Презентация программы «Здоровая бакалея»

15:45 - Вокал от Ольги Грушиной

16:00 - Презентация программы «Алтайские напитки», яркое бармен-шоу

16:20 -Выступление музыкальной группы «ZZPop»

17:00 - Презентация программы «Полезная фитопродукция»

17:30 - Презентация программы «Алтайские панты»

18:00 - Розыгрыш призов от резидентов фестиваля

18:45 - Выступление хедлайнера фестиваля музыкальная группа «For. Me. Band»

19:45 - Финальный розыгрыш призов от резидентов фестиваля

20:00 - Завершение фестиваля

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