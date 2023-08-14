Международные казачьи игры «Шермиции на Сибирской земле» пройдут 26 августа

Шермиции помогают сохранить исторические ценности и традиции казаков. Фото предоставлено Алтайским войсковым казачьим округом

26 августа 2023 года в алтайском селе Павловск пройдут VI Международные казачьи игры «Шермиции на Сибирской земле» – масштабный и красочный праздник казачьей культуры. Гостей и участников мероприятия ждут зрелищные состязания и показательные выступления: рубка лозы и папахи в пешем строю, фланкировка, метание ножей, музыкальная программа, и многое другое. Отдельным элементом праздника станет выставка традиционного казачьего оружия, снаряжения, одежды и атрибутики.

Шермиции («домашние игры») – уникальное, исторически сложившееся явление казачьей культуры. Это масштабные состязания, которые в старину устраивались по различным поводам: праздникам, возвращению из военного похода, свадьбам. Помимо собственно состязательной, игровой стороны, шермиции выступали и выступают ретранслятором культурного опыта, устанавливают межпоколенческие связи, выражают формы социально-адаптивного поведения. Кроме того, в этих красочно обставленных обрядовых играх отрабатывались элементы боевой техники и тактики, демонстрировались выучка и воинский дух.

В настоящее время шермиции помогают сохранить исторические ценности и традиции казаков. На этот культурно-спортивный праздник съезжаются представители различных национальностей, что способствует формированию толерантности и культурному взаимообогащению народов.

Первые казачьи игры «Шермиции на Сибирской земле» прошли в 2016 году в Заринском районе и быстро превратились в традиционное ежегодное мероприятие. Заринск не случайно стал местом проведения шермиций: первые поселения на берегу Чумыша были основаны казаками. Мероприятие стало традиционным и с каждым годом расширялось как в плане роста числа участников, так и в географическом плане.

В 2022 году казачьи шермиции прошли в селе Павловск и стали по-своему знаковыми. Если раньше в играх участвовали в основном общественные казачьи организации, то теперь на торжественном открытии мероприятия плечом к плечу стояли реестровые казаки и общественники, кадеты, военно-патриотические и спортивные клубы, юнармейцы, клубы фланкировки: всего свыше 100 человек из Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей, республик Алтай и Казахстан.