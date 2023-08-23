На Алтае ввели режим ЧС из-за засушливого лета

В начале июня в крае были установлены температурные рекорды Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алтайском крае по решению властей ввели режим ЧС из-за засухи. Официальное постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

Согласно постановлению правительства, с 21 августа введен режим чрезвычайной ситуации из-за атмосферной и почвенной засухи, а также суховеев, которые привели к сложной сельскохозяйственной обстановке. В зону действия режима вошли не только районы Алтайского края, но и сельские земли Барнаула.

Руководителем работ по ликвидации ЧС назначен заместитель председателя правительства края Александр Лукьянов. А министерству сельского хозяйства региона поручено в рамках господдержки оказать помощь в приобретении корма для животных и мониторить ситуацию с засухой. Также ведомству поручили поддержать наиболее пострадавшие от непогоды хозяйства в нескольких муниципалитетах. Речь идет о Благовещенском, Кулундинском, Табунском районах и Славгороде.

Как ранее отмечал в своем телеграм-канале губернатор Алтайского края Виктор Томенко, в начале июня в крае были установлены температурные рекорды. По словам главы региона, это отразится как на урожае, так и заготовке кормов. На комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций было принято решение о введении режима ЧС на всей территории края.

- Режим ЧС, в частности, позволит смягчить последствия засухи для наших хозяйств. Речь идет и о возможности пролонгации кредитов, и о выплатах в рамках договоров страхования урожая, - подчеркивал Виктор Томенко.

При необходимости будут введены и дополнительные меры поддержки. Ситуация находится на личном контроле губернатора.