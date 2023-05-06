Алтайский театр драмы представил премьеру «Дело Кречинского»

Пьеса «Дело Кречинского» Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский театр драмы вновь радует новым спектаклем. На этот раз режиссер Дмитрий Огородников представил на суд зрителей постановку «Дело Кречинского».

Первоисточник здесь - комедия в трех действиях «Свадьба Кречинского», принадлежащая перу Александра Сухово-Кобылина.

Что делать, если твоя жизнь катится в пропасть, кредиторы громко стучат в дверь, а выхода как будто бы нет? Конечно, искать возможности поправить свои пошатнувшиеся дела. И тут молодому карточному шулеру Кречинскому, проигравшемуся в пух и прах попадается молоденькая Лидочка Муромская. Девушка видная, а главное - состоятельная. Сыграть с ней свадьбу, и желательно побыстрее — вот что замыслил Кречинский.

Пьеса «Дело Кречинского» Фото: Олег УКЛАДОВ

В центре внимания - Семья Муромских из «Симбирской» губернии, оказавшаяся в Москве: Петр Муромский, помещик с простоватым характером, но нежно любящий свою дочь Лидочку; Анна Антоновна, ее тетушка, стремящаяся найти для Лиды самую лучшую партию. Вот только она совсем не понимает, что Лида - слишком «лакомый кусочек» для московских щеголей. И еще один персонаж, чья драма несколько спрятана за общим действом - Владимир Нелькин. Влюбленный в Лидочку состоятельный молодой помещик, но, по мнению Анны Антоновны, совсем неподходящий на роль мужа. Для нее он слишком серьезен и недопустимо равнодушен к светскому обществу. Ну и, конечно, сам Михаил Кречинский, чья фигура затмевает собой всех прочих. Яркий и импозантный молодой человек, любви которого так жаждет Лидочка. И все-таки он и есть главный злодей. Антигерой, которому хочется подарить сердце.

Пьеса «Дело Кречинского» Фото: Олег УКЛАДОВ

И вроде бы, вот оно счастье! Он признался в любви! Но истинная любовь у него вовсе не к Лидочке, а к игре в карты, и наивная девушка - лишь ключ к богатству:

- У меня в руках тысяча пятьсот душ, и ведь это полтора миллиона, и двести тысяч чистейшего капитала. Ведь на эту сумму можно выиграть два миллиона! И выиграю, выиграю наверняка! - грезит Кречинский.

Глядя на происходящее на сцене, в голове проносится: «Как же стильно!». Тут стильно все — декорации, костюмы, свет, и даже игра актеров — и та стильная. И сильная.

Пьеса «Дело Кречинского» Фото: Олег УКЛАДОВ

Довольно тривиальная история о корысти, раскрывается по-новому под чутким руководством режиссера. Это уже не столько комедия, на фоне которой разворачивается драма о несбывшихся мечтах героев, сколько драма, в которую вплетен юмор. Юмор вполне актуальный и понятный каждому зрителю, и все же при просмотре спектакля не покидает ощущение, что правит балом тут не смех, а трагедия.

Написанная почти два века назад пьеса получилась немного осовремененной, но это нисколько ей не мешает, а даже наоборот. Это при том, что от классического изложения режиссер не отходит, но добавляет детали пост-модерна.

Пьеса «Дело Кречинского» Фото: Олег УКЛАДОВ

Чем окончится «Дело Кречинского», можно узнать 7 и 8 мая в 18:30 в театре драмы (16+)

Пьеса «Дело Кречинского» Фото: Олег УКЛАДОВ

Пьеса «Дело Кречинского» Фото: Олег УКЛАДОВ

Пьеса «Дело Кречинского» Фото: Олег УКЛАДОВ

Пьеса «Дело Кречинского» Фото: Олег УКЛАДОВ

Пьеса «Дело Кречинского» Фото: Олег УКЛАДОВ

Пьеса «Дело Кречинского» Фото: Олег УКЛАДОВ

Пьеса «Дело Кречинского» Фото: Олег УКЛАДОВ

Пьеса «Дело Кречинского» Фото: Олег УКЛАДОВ

Пьеса «Дело Кречинского» Фото: Олег УКЛАДОВ

Пьеса «Дело Кречинского» Фото: Олег УКЛАДОВ