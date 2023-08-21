Почти 8 тысяч заболевших ОРВИ за неделю выявили в Алтайском крае

Пока заболевших гриппом не выявили Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшую неделю в Алтайском выявили 7908 заболевших ОРВИ. Подробнее об эпидобстановке, а также о вакцинации против гриппа на пресс-конференции рассказала Христина Манохина, главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по региону.

Рост числа заболевших ОРВИ в Алтайском крае к предыдущей неделе составил 10%.

– Это стандартная ситуация для августа. Небольшой сезонный подъем ожидается и в сентябре. Он связан с формированием детских коллективов, выходов взрослых с отпусков и так далее, – отметила Христина Манохина.

Пока случаев заболевания гриппом в Алтайском крае не выявили. В регионе циркулирует только аденовирусы, риновирусы, а также вирусы парагриппа. В сравнении с прошлым годом уровень заболеваемости ниже на 40%.

– В прошлом году от гриппа привили 46% жителей Алтайского края, более одного миллиона человек. Мы столкнулись с пандемическим вирусом гриппа H1N1, был подъем, который благополучно пережили, – сказала представитель Роспотребнадзора. – Тем не менее, в этом году вполне ожидаема подобная картина. С каким конкретно вирусом мы столкнемся, пока говорить рано.

В прошлом году в Алтайском крае заболели гриппом около 300 человек. Такого показателя удалось достичь благодаря активной вакцинации. Жителей региона призывают защитить себя и в этом сезоне, прививочная кампания продолжается. Она стартовала 14 августа.

– Призываем население Алтайского края, организации, руководителей предприятий не забывать о сезонной вакцинации против гриппа, – добавила Христина Манохина.

Всего в рамках национального календаря профилактических прививок в 2023 году в Алтайском крае планируют привить более 1,3 миллиона человек, в том числе 342 тысячи детей. По итогу прививочной кампании иммунная прослойка против гриппа должна составить 60% от всего населения региона.

В Алтайский край уже доставили вакцины для взрослых и детей. Напомним, прививку против гриппа можно сделать в поликлинике по месту жительства. Чтобы ее поставить, предварительная запись не требуется, можно просто обратиться к участковому терапевту или к педиатру. Особенно внимательным к своему здоровью нужно быть людям, находящимся в потенциальных группах риска. В частности, к ним относятся жители региона, часто болеющие ОРЗ и острыми респираторными вирусными инфекциями; сотрудники сферы образования и учащиеся; медработники, а также люди с хроническими заболеваниями.

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