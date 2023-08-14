Ведьмина сера, дьявольский зуб и коралловые рифы: какие редкие грибы находят жители Алтайского края

Дубовики стали чаще встречаться в лесах Алтая. Фото: Анна Разживина

Помимо всем известных белых, лисичек и опят в лесах Алтайского края встречаются и по-настоящему редкие грибочки. Фотографиями необычного «улова» в соцсетях поделились местные жители. Рассказываем, какими редкими грибами можно полакомиться, а какими не стоит.

Подосиновик белый. Фото: Руслан Муравьев

На первый взгляд этот гриб может показаться несъедобным, но в действительности это подосиновик белый и есть его можно. Кстати, он растет по всей России, вот только данный вид занесен в Красную книгу.

Трутовик серно-желтый. Фото: Игорь Пак

Трутовик серно-желтый, или как его еще называют «ведьмина сера», выглядит так, словно сквозь трещины в дереве убежало тесто. Это условно-съедобный гриб, то есть в пищу его можно употреблять, но только в молодом возрасте. Да и вкус у него на любителя.

Дубовик. Фото: Анна Разживина

Дубовики для нашего края редкость, но как отмечают грибники, в этом году их стали находить все чаще. С чем это связано неизвестно, так что остается только порадоваться, ведь в полку съедобных грибов Алтая прибыло!

Клавикорона. Фото: Елена Игнатова

Клавикорона крыночковидная внешне напоминает коралловые рифы. Она тоже не частая гостья в лесах региона, но это не страшно, ведь этот гриб не вкусный, хоть и съедобный.

Подосиновик боровой. Фото: Руслан Муравьев

Настоящего красавца подосиновика борового трудно перепутать с другими грибами. Он практически не уступает белым грибам по вкусу, а еще он славится тем, что редко бывает червивым. К сожалению, это не самый распространенный на Алтае гриб.

Спарассис курчавый. Фото: Наталья Кольнова

Спарассис курчавый, или «грибная капуста», для деревьев является паразитом, а вот для нас с вами - это очень вкусный гриб с ореховым привкусом. Раньше он часто встречался на территории России, но в последние годы занесен в Красную книгу, так что лучше пройти мимо него. Пусть себе растет.

Гиднеллум Пека. Фото: Троянова Анна

Ну и под конец, «дьявольский зуб», или по-научному Гиднеллум Пека. Это несъедобный, но и не токсичный гриб. Он очень горький на вкус, несмотря на то, что жидкость, которая выступает на его шляпке похожа на клубничное варенье. Кстати, именно от этой жидкости погибают насекомые, решившие присесть на его шляпку. Гиднеллум, как настоящий гриб-злодей, питается попавшими в его ловушку насекомыми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Алтая хвалятся урожаем белых грибов и лисичек

Полные корзины набирают в Троицком, Тальменском и Павловском районах (подробнее)