Студенческие и школьные проездные в Барнауле 2023: сколько стоят, где купить, нововведения

Количество поездок по таким картам не ограничено Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Возобновилась продажа студенческих и школьных проездных в Барнауле 2023. Рассказываем, где их можно приобрести, сколько они стоят и какие изменения вступают в силу с этого года.

Сколько стоят проездные?

Стоимость одного календарного месяца по транспортной карте составляет:

– для школьников – 600 рублей;

– для школьников из малообеспеченных семей – 450 рублей;

– для студентов – 700 рублей.

Количество поездок по таким картам не ограничено. Кстати, с прошлого года цены на проездные не выросли.

Какие изменения ввели?

С этого учебного года право проезда по льготной транспортной карте есть также у учащихся, получающим образование в форме семейного образования и самообразования.

Где можно купить транспортную карту?

Оформить и получить школьную или студенческую персональную транспортную карту можно в киосках «Лига Пресс», «Роспечать-Алтай» и «Союзпечать-Алтай».

Отдельно отметим, что при первичном оформлении проездных учащимся из малоимущих и нуждающихся в социальной помощи семей нужно обратиться в МУП «Центртранс» с письменным заявлением гражданина или его законного представителя. Адрес: г. Барнаул, пр. Ленина, 6, кабинет 1. Необходима предварительная запись.

Какие документы нужны для получения проездного?

Для приобретения карты при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, актуальную справку об обучении в школе или студенческий (он обязательно должен быть продлен). Тем, кто находится на семейном обучении, нужна соответствующая справка от городского комитета по образованию.

При оформлении льготного проездного для школьников из малообеспеченных семей при себе необходимо иметь такой же пакет документов, а также справку о признании семьи малоимущей и нуждающейся в социальной помощи. Ее выдает орган соцзащиты населения по месту жительства. Также понадобится свидетельство о рождении ребенка.

Как пополнить транспортную карту?

Пополнить персональные транспортные карты можно:

- в киосках торговой сети «Лига Пресс», «Роспечать-Алтай» и «Союзпечать-Алтай»,

- в отделениях почтовой связи,

- самостоятельно через сервис «Отложенное пополнение» на сайте МУП «Центртранс» Барнаула

- через мобильное приложение для транспортных карт «Центртранс».

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