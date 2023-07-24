Как барнаулец преодолел болезнь, ушел из успешного бизнеса и стал популярным блогером

У блогера-дачника Виктора Сергеенко сотни тысяч подписчиков и миллионы просмотров Фото: из личного архива героя(ев) публикации

У 65-летнего алтайского блогера Виктора Сергеенко только на YouTube канале «Вкусный огород» 227 тысяч подписчиков и более трех миллионов просмотров. Не считая его фанатов на других каналах и сайтах. Его грамотные и простые советы начинающим огородникам стали настолько популярны, что по ним уже издали несколько книг, в том числе и в Германии. Сегодня мы рассказываем о том, как незаурядный барнаулец попадал в черные воронки жизни и выплывал из них, почему ушел из успешного бизнеса на восемь соток, и как огород позволил ему стать блогером с доходом.

Виктор Сергеенко и его вкусный огород Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Нападение бандитов

«Я родился в Барнауле, где и живу по сей день», - так Виктор Сергеенко начинает рассказ о себе в YouTube.

- Много где бывал, но где-то в другом месте себя не представляю, - поделился Виктор с «Комсомолкой». - Как сказал мой друг из Сочи, люди здесь отличаются добрым характером, крепостью духа и особой порядочностью.

Когда ему было 15 лет с Виктором Сергеенко случилась беда, повлиявшая на всю его последующую жизнь.

- Это был криминал, - рассказывает собеседник.- Три бандита намного старше меня попытались ограбить. С троими я не справился, но отпор дал, их поймали. Жалко, пропустил удар кастетом по голове. Не повезло…В итоге я получил черепно-мозговую травму, а они длительные сроки тюремного заключения. После потихоньку восстановился. Несмотря на то, что травма откликалась головными болями, я неплохо закончил школу, потом -университет. Получил профессию энергетика, специализировался на хроматографии, была перспектива создать свою лабораторию. На досуге катался на спортивном мотоцикле, на нем и приехал на свидание с будущей женой Татьяной. Женился, переехали на новую квартиру и все было нормально, пока я вдруг не заболел.

«Чуть не привлекли за тунеядство»

По словам Виктора, у него начались страшные головные боли, многомесячные повышения температуры.

- Было еще кое-что, о чем даже говорить не хочется, все - последствия старой криминальной травмы, - вспоминает Сергеенко. - Работать я не мог два года от слова «совсем». Меня чуть не уволили за прогул, потом удалось уйти по собственному желанию. В то время меня даже чуть не привлекли к уголовной ответственности за тунеядство (была такая статья в советские времена).

В тот сложный период, по словам Сергеенко, многие знакомые и друзья выпали из общения.

- Все это проходило на фоне дефицита денег, я подрабатывал, как мог, на временных условиях. Поддержали меня родители, спасибо, царство им небесное, и супруга, конечно, - с благодарностью говорит собеседник.

По следам Юрия Деточкина

Пытаясь избавиться от проблем со здоровьем, Виктор пробовал все, начиная от гимнастики и бега до всяких чисток организма и т.п.

- Потихоньку начал восстанавливаться. На нормальную работу пойти не мог, мне нужен был свободный график, чтобы во время приступов свободно отлежаться, - продолжает рассказ Виктор. - Устроился контролером в Водоканал, разносил квитанции, хотя сначала даже туда брать не ходили. Через полгода пошел в страховые агенты, как Юрий Деточкин из знаменитого фильма «Берегись автомобиля», он тоже оказался на этой работе после травмы. Отработал там четыре года и даже в передовики производства выбился.

Лихие девяностые

- Когда наступили девяностые, я стал работать в частной акционерной компании. Сначала страховым агентом, потом руководителем центра страхования и т.д. Довольно быстро продвинулся до должности генерального директора,- вспоминает об очередном зигзаге судьбы Сергеенко.- Собрал хорошую команду, работать было интересно. Дела шли прекрасно, наша компания была четвертая по показателям в России. Однако уже тогда было понятно, что главные акционеры не особо стремятся развивать деятельность компании, а так и норовят распилить денежки, активно грызясь между собой. Поэтому одновременно стал заниматься бизнесом самостоятельно, а после вообще ушел из страхования, занявшись недвижимостью, мелкооптовой торговлей и т.д.

Как и многим предпринимателям нашему герою пришлось столкнуться и с рэкетом и с другими проблемам времени криминальных бригад.

- К 2000 году из созданных пяти фирм не остались ни одной, - вспоминает Виктор. - Некоторые покинул из-за неудачных компаньонов, одну отобрали конкуренты, какие-то себя не оправдали. Свернув их, стал работать в одиночку. Особо не разбогател, но дела шли более-менее нормально. И тут опять стало беспокоить здоровье…

Новый виток

Ему опять пришлось свернуть бизнес, а с ним сменилось окружение. Рядом оставались только самые близкие, среди них, конечно, жена и дети, которые помогали.

Виктор Сергеенко и его вкусный огород Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- На этот раз все прошло спокойнее, - отметил Виктор,- я был, во- первых, к этому уже готов, во-вторых, предпринимателям вести работу честно было практически невозможно. Пришлось снова сделать переоценку ценностей и сменить приоритеты.

Усталый от «головняков» бизнеса стал больше любить природу, животных , растения.

- Вот тут мне и пригодилась небольшая дача, которой практически не занимался за недостатком времени, - рассказывает о новом поприще Виктор.- Постепенно, шаг за шагом овладел дачными премудростями и вскоре обеспечил себя овощами ягодами, и фруктами. Садоводство оказалось увлекательным занятием, появились и новые друзья-огородники.

По словам собеседника, неспешная жизнь на участке привела к тому, что постепенно в очередной раз нахлынувшие приступы боли прошли.

Труд на огороде принес не только обезболивание. Креативный дачник создал на YouTube канал «Вкусный огород», который постепенно монетизировал. Одновременно к огороднику Сергеенко начали обращаться различные журналы с просьбами о публикации его советов в печатном варианте за гонорар, на сегодня опубликовано более ста статей. Дальше - больше, стали выходить его книги по садоводству, в том числе и в Германии. К успешному блогеру сегодня стали также обращаться и за консалтинговыми услугами, например, провести мониторинг сайта, что-то исправить и т.д. - это тоже оплачивается.

Виктор Сергеенко и его вкусный огород Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Вот что значит человек неунывающий, целеустремленный и умный. Слушать его ироничные житейские рассказы, кстати, сплошное удовольствие. Виктор Сергеенко человек разносторонний - читает аудиокниги, играет на гитаре, зимой с женой Татьяной катаются на коньках и т.д. Сегодня подписчики убедили его создать отдельный канал с рассказами о забавных, загадочных и просто интересных случаях из жизни его и других огородников, и там уже свои тысячи просмотров и лайков.

Виктор Сергеенко и его вкусный огород Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Каждый должен себя настроить, что в жизни бывает много проблем, и надо быть к этому готовым, - подытожил человек, чье имя значит «победитель». Не надо об этом много думать и в голове представлять, но если, не дай бог, что-то случится и вас собьет с дороги, не стоит отчаиваться, нужно находить выходы.

Виктор Сергеенко и его вкусный огород Фото: из личного архива героя(ев) публикации

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