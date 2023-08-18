Сергей Шубенков в ближайшее время уходит в отпуск Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В Екатеринбурге в рамках 300-летия города проходит легкоатлетический турнир «Королева российского спорта 2023», где накануне, 17 августа, выступил барнаулец Сергей Шубенков.

Барьерист Сергей Шубенков вышел на стадион во втором полуфинальном забеге и там он среди своих соперников показал лучший результат – 13.70 секунды. Хотя в первом полуфинале его, по сути, обогнал Виталий Парахонько из Белоруссии – 13.62.

Финал же расставил все по своим местам. «Темная лошадка» Артем Макаренко, выступающий по параллельному зачету за Москву и Красноярский край, обогнал всех фаворитов. Он продемонстрировал лучшее время – 13.36, Парахонько финишировал за 13.60, а Шубенков – за 13.63 секунды.

Напомним, ранее на чемпионате России барнаульский барьерист стал вторым. 110 метров он преодолел за 13.48 секунды. Очевидно, что показывать лучший результат сейчас ему не дает недавний перелом ключицы: в конце июня спортсмен упал с мотоцикла и заработал травму, потом перенес операцию, а уже в середине июля приступил к тренировкам. Так что то, что он показывает на данный момент – это та форма, в которую он смог вернуться за столь короткий промежуток времени. Хотя врачи ему запрещали нагружать организм.

Впрочем, сам спортсмен недоволен своим последним стартом сезона.

– Я не ожидал, что «рубилово» такое будет. Хотя мне такое нравится. Это был последний старт в этом сезоне. Теперь буду отдыхать, залечиваться и восстанавливаться до конца, - сказал журналистам сам Шубенков после оглашения результатов в Екатеринбурге.

Также он рассказал какие у него дальнейшие планы на карьеру. По словам Сергея, завязывать с легкой атлетикой он пока не собирается. Будет продолжать восстанавливаться и тренироваться.

– Я карьеру продолжать очень хочу. То, что вы видели сегодня, - это не Шубенков. Хочется вернуться нормально и на мажорной ноте провести еще сезон, и еще сезон, и еще сезон - как пойдет, – говорит спортсмен.

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