Чуть больше недели назад Сергей заработал перелом ключицы Фото: Олег УКЛАДОВ

Экс-чемпион мира в беге с барьерами на 110 метров барнаулец Сергей Шубенков после недельного молчания наконец-то рассказал о своем самочувствии после перелома ключицы и о перспективах в ближайшее время выйти на старт соревнований.

– Всем спасибо, кто писал и спрашивал, как у меня дела, и желал всяких приятностей. Так вот, у меня все хорошо. Была причина, почему я не выходил на связь так долго, но об этом потом, - пишет Шубенков в своем Телеграм-канале. – Сейчас же хочу сказать, что я поправляюсь. Перспективы посоревноваться в этом сезоне пока выглядят туманными, но надежды я не оставляю.

Напомним, чуть больше недели назад личный тренер спортсмена Сергей Клевцов сообщил о том, что его подопечный сломал ключицу. Это произошло после того, как легкоатлет решил прокатиться по лесу на мотоцикле после основной тренировки. Кстати, аппарат Шубенков купил совсем недавно. Возможно в его случае сказалось как раз отсутствие должного опыта вождения. Наставник, мягко говоря, был в ярости от поступка барьериста.

– То, что Шубенков сел за мотоцикл, считаю непрофессиональным поступком… Человек, у которого считанное количество сезонов осталось, позволил себе пойти на такой риск. Абсолютно разочаровывающий поступок, – сказал Клевцов.

Теперь главный вопрос: выйдет ли Шубенков в этом сезоне на старт? Тут теперь все будет зависеть не только от самого организма спортсмена, ведь ему неделю пришлось ждать, чтобы врачи сделали все как надо.

– После падения я приехал в травмпункт, где мне поставили верный диагноз: «Перелом левой ключицы со смещением», но лечение выбрали странное - затянуть плечи назад, насколько это возможно, наложить гипсовую «восьмерку», сделать рентген в одной проекции и отпустить домой. Вроде выглядело ровно, поэтому «и так сойдет». Сразу отправить на госпитализацию или хотя бы сфоткать сбоку не заморочились, а я не стал настаивать, потому что устал, очень больно, грустно и вообще домой хотелось, - продолжает свой рассказ спортсмен. – На то, чтобы сделать альтернативный рентген, понять, что нужна операция, дождаться пластины и сдать все анализы, ушла неделя! И это еще мы старались сделать все максимально быстро и в одном месте, а не ходить по поликлиникам.

По словам легкоатлета, сейчас все в порядке, все самое страшное позади и теперь у него на кости стоит титановая пластина, а сам себя Сергей теперь называет «киборг».

Напомним, за всю карьеру это не первая травма Сергея Шубенкова, которая выбивает его из соревновательного процесса. В 2019 году спортсмен из Ямайки Омар Маклауд на забеге в рамках «Бриллиантовой лиги» сбил нашего легкоатлета. Причем тогда он все же пришел первым, но на финише соперник «завалил» Шубенкова и потом ему пришлось восстанавливаться.

В следующий раз Сергею пришлось сняться с финального забега на Олимпийских играх в Токио-2020. Во время разминки он почувствовал дикую боль в ноге, его усадили в инвалидное кресло и отправили к медикам. Вердикт был неутешительный – Шубенков не сможет бежать. В тот раз у него произошел надрыв ахилла. Восстановление было долгим и мучительным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Легкоатлет Сергей Шубенков о своей травме: «Скорее мертв, чем жив»

- Больной скорее мертв, чем жив. Что почувствовал, когда узнал о травме? Ничего хорошего, это отстой. Разочарование – самое главное, что почувствовал. Все остальное — это мелочи, — прокомментировал он пресс-службе Олимпийского комитета России свое состояние (подробнее)