За последние годы смерч в Алтайском крае регистрировался несколько раз Фото: Анна СЕМИНА

Это лето было богато на различные природные явления, в том числе наблюдались ураганный ветер и даже смерч. Последний был замечен совсем недавно. О том, почему такое случается в нашем регионе, рассказала доцент кафедры физической географии и геоинформационных систем ИНГЕО АлтГУ Наталья Харламова.

Видео со смерчем появилось в соцсетях несколько дней назад. По словам очевидцев, вихрь образовался в районе села Завьялово. На кадрах было отчетливо видно, как из дождевого облака вытянулась воронка к земле.

– Смерч — это сильный вихрь, образующийся в жаркую погоду под мощным, хорошо развитым кучево-дождевым облаком, и распространяющийся к поверхности земли или водоема в виде гигантского темного вращающегося столба или воронки (иногда называют хоботом), – объясняет Наталья Федоровна. – Вихрь имеет вертикальную или слегка наклоненную к горизонту ось вращения, его высота составляет сотни метров, диаметр — 10-30 метров, время существования — от нескольких минут до часа.

По ее словам, спрогнозировать формирование смерча практически невозможно. А метеостанция его может вовсе не зарегистрировать, так как он проходит узкой полосой. Сильный воздушный поток образуется только внутри него, а в общей массе значительного усиления ветра на местности может и не быть.

– Фактически внутри смерча скорость ветра достигает 20-30 метров в секунду и более, - рассказывают в АлтГУ.

Часто смерч может сопровождаться ливнем, грозой или даже градом. Внутри воронки низкое давление, и из-за этого в нее засасывает, как в пылесос, все, что встречается на пути: постройки целиком или фрагменты, животных, почву, транспортные средства, воду. Потоком воздуха их может переносить на дальние расстояния.

– Природное явление в Завьялово – действительно смерч, - подтверждает догадки очевидцев климатолог Наталья Харламова. – В условиях нашего климата это единичное образование на определенной территории, то есть не наблюдается серии смерчей в пределах одной и той же местности. Отмечаются единично в разных районах Алтайского края. Из последних наблюдений — был в Барнауле 27 апреля 2022 года и 2 июня 2022 года в селе Алтайском, недавно — 13 августа в Завьялово. В последние годы воздушные вихри отмечаются чаще и, безусловно, это связано с изменениями климата.

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