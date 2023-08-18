Синоптики рассказали, когда в Алтайском крае закончатся дожди и вернется жара

В ближайшие дни в Алтайском крае потеплеет Фото: Олег УКЛАДОВ

На выходных, 19 и 20 августа, в Алтайском крае пройдут дожди, однако в следующие дни погода наладится. Подробнее об этом рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Гидрометцентра региона.

– На выходных районы Алтайского края будут находиться под влиянием высотного циклона, поэтому периодически на большей части территории пройдут дожди, местами с грозами. При грозах в отдельных районах возможно усиление ветра до 15 м/с, – отметила Людмила Юрьевна.

В ночь на 19 августа в Алтайском крае температура воздуха составит +8…+13 градусов, а днем ожидается +18…+23 градуса. В ночь на воскресенье столбики термометров покажут +9…+14 градусов. Днем 20 августа станет теплее – прогнозируют +21…+26 градусов.

Синоптик добавила, что дожди прекратятся в Алтайском во второй половине воскресенья и затем температура воздуха начнет повышаться с каждым днем

– Уже в первой половине следующей недели в Алтайском крае ожидается спокойная погода, будет преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха станет колебаться от +10 до +15 градусов, а днем к среде в регионе будет +23…+30 градусов, – резюмировала Людмила Сырых.

Напомним, по информации синоптиков, в последнюю пятидневку августа в Алтайском крае может заметно снизиться температура воздуха. Ночью столбики термометров опустятся до отметок +2…+7 градуса, местами не исключены заморозки до 0…-2 градусов, однако более точный прогноз станет известен позднее.

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