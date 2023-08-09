Синоптики предупреждают об августовских заморозках в Алтайском крае

Через регион пройдет холодный фронт Фото: Олег Укладов

В конце августа в Алтайском каре возможны ночные заморозки до -2 градусов. Об этом рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

По словам синоптика, жара, которая накрыла Алтайский край, отступит уже 11 августа из-за прохождения холодного фронта.

– 9 и 10 августа в Алтайском крае в основном будет преимущественно без осадков, а уже 11 августа на всей территории края пройдут дожди, местами с грозами. Не исключено, что по востоку или в предгорьях в конце дня выпадет град. Кроме того, в отдельных районах ветер усилится до 15-20 м/с, – отметила Людмила Сырых.

При этом до 11 августа местами сохранится высокая (4 класс) пожароопасность. С 9 по 11 августа в Волчихинском районе ожидается чрезвычайная (5 класс) пожароопасность.

В следующие дни в связи с затоком холода сильной жары в Алтайском крае тоже не ожидается. По данным долгосрочного прогноза синоптиков, во второй декаде августа ночью в регионе будет +8…+13, а днем температура воздуха составит +19…+24 градусов.

Еще холоднее в Алтайском крае станет в последнюю пятидневку августа. Ночью столбики термометров опустятся до отметок +2…+7 градуса, местами не исключены заморозки до 0…-2 градусов. Днем прогнозируют +14…+19 градусов.

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