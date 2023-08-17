Три трупа за три дня: череда смертельных ДТП произошла на Алтае

ДТП у села Онгудай
Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай
Несколько смертельных ДТП произошло в Алтайском крае и Республике Алтай с 15 августа. За три дня в авариях погибло три человека.
Вечером 15 августа 23-летний житель Новосибирска двигался за рулем автомобиля Toyota Mark 2. В салоне на заднем сиденье находились две девушки, не пристегнутые ремнями безопасности. У села Шебалино (Республика Алтай) водитель не выбрал безопасную скорость движения и допустил наезд на собаку, которая находилась на дороге.
ДТП у села Шебалино
Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай
После этого водитель потерял управление. Машину отбросило на обочину, где задней левой частью она столкнулась с опорой линии электропередач. В результате столкновения одна из пассажирок автомобиля, 21-летняя девушка из Новосибирска, скончалась от полученных травм. Вторая пассажирка, 22-летняя девушка, госпитализирована в Шебалинскую районную больницу.
Госавтоинспекция региона в очередной раз напоминает водителям о внимательности на дороге и необходимости соблюдать скоростной режим.
ДТП у села Шебалино
Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай
В Завьяловском районе Алтайского края ночью 16 августа также произошло ДТП со смертельным исходом. Девушка, которая только в августе 2023 года получила водительское удостоверение, управляла автомобилем Chery A13. Двигаясь по маршруту ст. Овечкино – Завьялово, водитель не справилась с управлением. Автомобиль слетел в кювет и опрокинулся.
В это время в салоне автомобиля, кроме водителя находилось трое пассажиров. Одна из них, девушка 2008 года рождения, скончалась на месте происшествия еще до приезда медиков. Водитель госпитализирована в районную больницу села Завьялово.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. По данному факту назначена проверка.
Жительница села Курота Республики Алтай, выпив алкоголь, решила сесть за руль автомобиля Nissan Sunny. Это при том, что она была лишена водительских прав. В итоге около 5 часов утра, двигаясь по дороге у села Онгудай, женщина, выполняя поворот, не уступила дорогу мотоциклисту. Произошло столкновение.
ДТП у села Онгудай
Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай
В результате ДТП 26-летний мотоциклист скончался на месте. При этом выяснилось, что он тоже не имел права на управление транспортным средством.
ДТП у села Онгудай
Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай
Сотрудники Госавтоинспекции призывают автолюбителей отказаться от употребления алкоголя.
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