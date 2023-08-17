Три трупа за три дня: череда смертельных ДТП произошла на Алтае

ДТП у села Онгудай Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

Несколько смертельных ДТП произошло в Алтайском крае и Республике Алтай с 15 августа. За три дня в авариях погибло три человека.

На дорогу выбежала собака

Вечером 15 августа 23-летний житель Новосибирска двигался за рулем автомобиля Toyota Mark 2. В салоне на заднем сиденье находились две девушки, не пристегнутые ремнями безопасности. У села Шебалино (Республика Алтай) водитель не выбрал безопасную скорость движения и допустил наезд на собаку, которая находилась на дороге.

ДТП у села Шебалино Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

После этого водитель потерял управление. Машину отбросило на обочину, где задней левой частью она столкнулась с опорой линии электропередач. В результате столкновения одна из пассажирок автомобиля, 21-летняя девушка из Новосибирска, скончалась от полученных травм. Вторая пассажирка, 22-летняя девушка, госпитализирована в Шебалинскую районную больницу.

Госавтоинспекция региона в очередной раз напоминает водителям о внимательности на дороге и необходимости соблюдать скоростной режим.

ДТП у села Шебалино Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

Погибла девушка-подросток

В Завьяловском районе Алтайского края ночью 16 августа также произошло ДТП со смертельным исходом. Девушка, которая только в августе 2023 года получила водительское удостоверение, управляла автомобилем Chery A13. Двигаясь по маршруту ст. Овечкино – Завьялово, водитель не справилась с управлением. Автомобиль слетел в кювет и опрокинулся.

В это время в салоне автомобиля, кроме водителя находилось трое пассажиров. Одна из них, девушка 2008 года рождения, скончалась на месте происшествия еще до приезда медиков. Водитель госпитализирована в районную больницу села Завьялово.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. По данному факту назначена проверка.

Пьяная и без прав

Жительница села Курота Республики Алтай, выпив алкоголь, решила сесть за руль автомобиля Nissan Sunny. Это при том, что она была лишена водительских прав. В итоге около 5 часов утра, двигаясь по дороге у села Онгудай, женщина, выполняя поворот, не уступила дорогу мотоциклисту. Произошло столкновение.

ДТП у села Онгудай Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

В результате ДТП 26-летний мотоциклист скончался на месте. При этом выяснилось, что он тоже не имел права на управление транспортным средством.

ДТП у села Онгудай Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

Сотрудники Госавтоинспекции призывают автолюбителей отказаться от употребления алкоголя.

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