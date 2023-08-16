Пять человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика в Бийске

В момент аварии в автобусе находились 20 человек Фото: Прокуратура Алтайского края

16 августа в Бийске столкнулись грузовик и автобус. По данным городской станции скорой медицинской помощи, в результате ДТП пострадали пять человек.

По предварительным данным ГИБДД, водитель грузовика MAN при проезде нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил пассажирскому автобусу «ПАЗ 4234», который ехал по маршруту № 22. В момент аварии в автобусе находилось 20 пассажиров.

На месте работали три бригады «скорой». Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Пять человек доставлены в Центральную городскую больницу с различными травмами. Два человека находились в тяжелом состоянии.

По факту ДТП прокуратура проводит проверку.