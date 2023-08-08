Дом находится в микрорайоне Спутник Фото: Анна СЕМИНА

В Барнауле выставили на продажу эксклюзивный дом нестандартной формы – полусферы.

– Дом создан по индивидуальному проекту, - подчеркивает продавец в объявлении на сайте Авито.

По словам владельцев, это двухуровневый каркасно-засыпной дом-полусфера, утепленный пенополиуретаном. Его площадь составляет 154,3 квадратных метра. Коттедж расположен на участке земли чуть больше девяти соток, где также имеется небольшой спортивный уголок, маленький прудик, несколько плодовых деревьев и елей.

Будущим хозяевам необычного строения достанется не только дорогой дизайнерский ремонт, но и метель и встроенная техника.

Объявление о продаже дома. Скриншот сайта Авито

– Дом оснащен системой умный дом. Установлены камеры видеонаблюдения, датчики движения, автоматические ворота. Установлен немецкий котел фирмы Vaillant двухконтурный, - также говорится в объявлении.

Содержание дома на данном этапе достаточно бюджетное: летом коммунальные платежи составляют в среднем две тысячи рублей, зимой – четыре. Никаких дополнительных вложений не требуется – заходи и живи.

Дом-полусфера находится на территории микрорайона Спутник. Его предлагают купить за 10,5 миллионов рублей. При этом владельцы рассматривают вариант с обменом на 3-4-комнатную квартиру в районе ЖК «Лапландия» или кварталов «Дружный»-1, 2, 3. Желаемая площадь – не менее 80 «квадратов».

Что интересно, в 2020 году этот дом уже выставляли на продажу. Тогда за него просили 7 миллионов рублей, но владельцы были согласны на торг или обмен на другое жилье.

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