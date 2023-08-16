Стали известны результаты проверки лагеря на Алтае, где отравились 90 детей

В лагере также работали представители СК Фото: СУ СК по Республике Алтай

В Шебалинском районе Республики Алтай на 90 суток приостановили работу детского лагеря «Горный орленок» после отравления 90 человек. Подробнее о том, что могло стать причиной случившегося и результатах проверки рассказали в прокуратуре региона.

Напомним, 29 июля в прокуратуру поступила информация о множественных симптомах отравления у отдыхающих детей. Изначально сообщалось о 70 отравившихся, однако выяснилось, что их больше. По последним данным, у более 90 несовершеннолетних воспитанников лагеря диагностировали кишечное заболевание иерсиниоз, которое протекало в легкой форме.

– Массовому характеру способствовало бездействие администрации лагеря по информированию уполномоченных органов о клинических проявлениях заболевания у детей и работников учреждения незамедлительно после их появления, – подчеркнули в прокуратуре.

Проверка выявила нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательств. По информации управления Роспотребнадзора по Республике Алтай, в помещениях для хранения овощей выявили следы пребывания грызунов. Причиной отравления детей могли стать загрязнения овощей и фруктов их фекалиями.

После проведения карантинных мероприятий дети, отдыхавшие в лагере, вернулись домой. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает. Деятельность лагеря приостановили на 90 суток.

Правоохранители продолжают расследование уголовного дела по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Ранее мы рассказывали о неутешительных итогах проверки детских лагерей в Республике Алтай. Во время проверки 85 учреждений специалисты Роспотребнадзора выявили 251 нарушение требований санитарного законодательства.

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