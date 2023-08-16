5 дней без еды и воды. В Барнауле соседи «откопали» дедушку из-под завалов мусора в квартире

Пожилому мужчине требуется медицинская помощь Фото: Олег УКЛАДОВ

В одной из барнаульских квартир под завалами мусора нашли беспомощного дедушку. Он пять дней провел без еды и воды. Пожилого мужчину обнаружили из-за ЧП с водопроводом в его квартире.

- Ситуация просто не укладывается в голове. В одной из квартир по адресу ул. 80-ой Гвардейской Дивизии, 4а, к1 проживает дедушка 1942 года рождения. Эта квартира муниципальная. Дедушка никогда не приносил неприятностей соседям. Но мы, жители этого дома, ни разу не видели его квартиру изнутри, - рассказали соседи в паблике «Инцидент Барнаул».

Фото: скриншот с паблика "Инцидент Барнаул"

30 июля произошли неполадки с водопроводом квартире пожилого мужчину, на что среагировали жильцы этажом ниже. С дедушкой пытались связаться, но он не открывал дверь. 31 июля были перекрыты оба стояка с горячей и холодной водой. По итогу 4 августа приняли решение вскрыть квартиру.

Обстановка в жилище повергла соседей, полицейских и сотрудников ЖЭК в шок. Дедушку нашли под завалами мусора, он пролежал пять дней без еды и воды. Мужчине вызвали скорую и увезли в больницу.

- 11 августа из больницы его доставило такси к подъезду и оставило. Он еле добрался до своей квартиры. Диагноз - энцефалопатия, нейропатия нижних конечностей. Родственников у него нет, - рассказали жильцы дома.

Соседи пытались оказать посильную помощь, ухаживали, кормили. Однако дедушка не может самостоятельно даже ходить в туалет. Сейчас в его квартире нет воды, аварийные участки стояков были заменены, но подвода воды к унитазу и раковине нет.

На сообщение в соцсетях отреагировало министерство социальной защиты Алтайского края. Главу ведомства Наталью Оськину поставили в известность о сложившейся ситуации.

- Отправлена бригада социальной службы. Мы постараемся детально изучить ситуацию и оказать необходимое социальное сопровождение пожилому человеку, - прокомментировали в минсоцзащиты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Моя квартира – что хочу, то делаю»: за что выселили барнаульца после жалоб соседей

Лишившийся квартиры из-за шума барнаулец устраивал пьяный дебош и дрался со своей сожительницей (подробнее)