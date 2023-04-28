«Моя квартира – что хочу, то делаю»: за что выселили барнаульца после жалоб соседей

Пьяные дебоши в квартире начались около 10 лет назад Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Барнаула настолько достал всех своей шумной жизнью (вечные пьянки, музыка на всю катушку), что жильцы дома через суд добились его выселения - соседи дошли не только до полиции, но даже жаловались в администрацию Президента РФ. Подробнее – в материале «Комсомолки».

Согласно приговору, Денис (фамилию разглашать не будем, прим. ред.) имел лишь долю в квартире. Со слов его соседки, которая живет в подъезде уже около 30 лет, пьяные дебоши начались около 10 лет назад. В свое время родители Дениса также злоупотребляли алкоголем. После их смерти мужчина и его родной брат унаследовали квартиру. По всей видимости, отношения между ними не сложились. Не исключено, что это произошло из-за того, что Денис часто брался за бутылку. Брат в последний раз был здесь во время похорон отца и сейчас живет в Краснодаре. А Денис остался жить в отчем доме, на работу так и не устроился и подался во все тяжкие.

- Сначала мы терпели, просили его не делать этого, но с февраля прошлого года начали вызывать полицию. Сначала вызывали по несколько раз в месяц, потом чаще - по три-пять раз в неделю. Потом и полицию перестали вызывать, так как они долго едут. Около 6 месяцев назад ему отключили свет за долги. У него тараканы в квартире, он их не травит, они ползут к соседям, - рассказала соседка.

В судебном решении сказано, что административная комиссия при администрации Индустриального района Барнаула рассмотрела 15 исков о нарушении тишины и покоя в отношении ответчика. Двери полиции он не открывал, а когда приходили соседи, то заявлял, что это «его квартира, и он делает то, что хочет». По итогу его оштрафовали в общей сложности на 20,6 тысячи рублей. При этом продолжал шумные вечеринки.

- От граждан, проживающих в доме, в прокуратуру Индустриального района, Администрации Президента РФ поступали коллективные обращения с жалобами в отношении Д.В. в связи с нарушением тишины и покоя. Ответчик Д.В. поставлен на контроль участкового уполномоченного, - говорится в приговоре.

Соседи даже пытались упечь алкозависимого на принудительное лечение в психлечебницу им. Эрдмана, но он отказался, а без его согласия сделать это оказалось невозможно. На учете у нарколога или психиатра он ранее не состоял.

Горе-жилец многоквартирного дома ни в чем себе не отказывал и продолжал жить на полную катушку: громко шумел, кричал, ронял тяжелые предметы на пол, двигал мебель, хлопал дверью, громко слушал музыку и кричал песни с собутыльниками. Кроме того, из квартиры систематически доносились отборный мат и звуки драки: так, в «уютном гнездышке» мужчина нередко выяснял отношения со своей сожительницей. Некоторые соседи рассказывали полицейским, что мужчина побивает свою возлюбленную. Иногда они и сами пытались его утихомирить, но все замечания и попытки пресечь дебош были безуспешны.

В копилке правонарушений мужчины есть и другие факты нарушения общественного порядка. Так, он привлекался к административной ответственности за нахождение на улице в нетрезвом виде и курение на лестничной площадке.

«Вишенкой на торте» стала коммунальная задолженность. По всей видимости, значительная часть дохода барнаульца уходила на спиртное, а потому денег на коммуналку не оставалось. В какой-то момент в квартире Дениса отключили электричество за неуплату и вечеринки на время прекратились, но меломан не отчаялся и подключился к чужому щитку.

А однажды соседи начали переживать не только из-за шума, но и из-за риска пожара.

«Из квартиры №***, где проживает Д.В., начал исходить едкий запах огня. В квартире было сильное задымление. Было невозможно дышать. При этом указано, что это происходит не в первый раз. С подключением электричества у Д.В. возрос риск возникновения пожара», - сказано в приговоре.

В последнее время, как говорили соседи, Денис появлялся в квартире редко, со своей сожительницей он якобы разбежался. Но надеяться на исправление мужчины жильцы дома не стали и подали документы в суд.

«С учетом того, что ответчиком Д.В. систематически нарушаются права граждан, проживающих в доме, при этом, никаких мер к изменению своего поведения Д.В. не предпринимается, что свидетельствует о недобросовестном осуществлении ответчиком своих гражданских прав как собственника жилого помещения», - гласит решение суда.

Сначала мужчине выдали предупреждение, но он так и не исправился. В итоге суд вынес решение о прекращении права собственности Дениса на долю в квартире. Ее выставят на торги, а затем выплатят дебоширу вырученные деньги от продажи имущества. Причем из этой суммы вычтут расходы за исполнение судебного решения.

Что касается его брата, то он продолжает владеть своей долей.

- Его право собственности действует, как и прежде, ведь он не нарушал прав соседей. Это значит, что в будущем он может либо выкупить долю брата, либо продать свою, - отметил барнаульский юрист Сергей Веселых.

Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в течение месяца.