Дважды на те же грабли. Барнаульская пенсионерка перевела мошенникам более 6 млн рублей

Потерпевшая в течение месяца под влиянием мошенников брала многочисленные кредиты и займы Фото: Олег УКЛАДОВ

В полицию Барнаула обратилась пенсионерка, которую обманули мошенники. У женщины похитили более 6 млн рублей. Сумма внушительная, но более удивительно то, что пенсионерку обманули дважды за лето одни и те же мошенники.

История началась в июне. С жительницей Барнаула 1959 года рождения связались по телефону мошенники и представились «работником банка» и во второй звонок – «следователем». Поверив им, женщина перевела 410 тыс. рублей и уже оформляла кредит на 2 млн рублей. Однако настоящая сотрудница банка остановила пенсионерку, объяснив, что ее обманывают. Делом занялись полицейские.

Но преступники на этом не остановились. Те же самые мошенники вновь связались с женщиной и снова под видом банковского работника и следователя. Аферисты пристыдили пенсионерку за то, что она обратилась в полицию, ведь ее делом уже «занимаются» они. Преступники сообщили своей жертве, что чтобы избежать обмана, ей надо взять кредиты для полного покрытия кредитного лимита и перевести все на «безопасный» счет. В этот раз женщина поверила им окончательно.

Потерпевшая в течение месяца под влиянием мошенников брала многочисленные кредиты, в том числе под залог жилья, занимала деньги у родственников, отдавала почти всю зарплату. В этот раз не нашлось человека, кто мог бы ее остановить. А сама пенсионерка поняла, что ее обманули, только когда мошенники перестали выходить на связь. В общей сложности женщина перевела преступникам более 6 млн рублей. Сейчас полиция завела уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

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