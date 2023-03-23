На Алтае пенсионерка хотела сохранить сбережения, а лишилась дома и 9 млн рублей

Вернуть деньги назад не удалось Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле аферисты обманули пенсионерку, заставив ее продать дом, а потом перевести им 9 млн рублей. Подробнее о случившемся рассказали в региональном управлении МВД.

68-летняя жительница краевой столицы рассказала, что аферисты общались с ней с февраля, оказывая психологическое давление. Мошенники названивали пенсионерке много раз и представлялись сотрудниками банка, полиции и ФСБ. Они убедили женщину в том, что неизвестные хотят потратить все накопления, поэтому следует как можно скорее перевести их на счет, который якобы является безопасным.

- Доверчивая женщина поверила звонившим и стала четко следовать поступающим инструкциям, - отметили в ведомстве.

Аферисты продолжали давить, звонили горожанке каждый день. Сначала пенсионерка сняла 600 тысяч рублей и перевела на чужие счета. На этом ушлые мошенники не успокоились и решили до нитки обобрать несчастную женщину. Вскоре они убедили продать дом под предлогом того, что теперь неизвестные хотят сами выставить жилье на продажу. Жительницу краевой столицы охватила паника, уже через несколько дней она подписала соглашение о продаже недвижимости. После этого перевела 8 млн рублей незнакомцам.

- Затем мошенники обманным путем заставили ее заложить все золотые изделия в ломбард, так как, по их версии: «будет обыск». Женщина делала всё, как указывали неизвестные, - пояснили в ведомстве.

Через некоторое время о случившемся узнали родственники женщины, которые обратились в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело, они выясняют все обстоятельства произошедшего и ищут аферистов.

В региональном управлении МВД призывают не доверять незнакомцам, которые звонят по телефону и убеждать брать кредиты, участвовать в «операциях» по поимке преступников или переводить деньги на резервные счета.

- Никаких «безопасных» и «резервных» счетов не существует! Это номера счетов мошенников! После того, как они получают все ваши деньги, перестают выходить на связь, - подчеркнули в ведомстве.

Ранее мы рассказывали о том, что это далеко не первая жертва мошенников в Алтайском крае. Например, уже в ближайшее время в Барнауле будут судить курьеров из Казани, которые забирали деньги у пенсионеров. Аферистов задержали почти сразу после того, как они получили деньги одной из жертв и шли перечислить их на счет куратора. При этом сами получали процент от этой суммы. Подробнее можно прочитать здесь.

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