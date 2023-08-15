Новый год в середине августа: как празднуют День археолога алтайские ученые

Чаще всего археологи встречают свой праздник в экспедициях Фото: из личного архива героя(ев) публикации

15 августа в России неофициально празднуется особенный профессиональный праздник – день археолога. О нем не все слышали, но для археологов это знаменательное событие, а история праздника обросла мифами и легендами.

Праздник, который встречают в экспедиции

Для того чтобы узнать как отмечают этот праздник, мы поговорили с археологами Алтайского государственного университета. Ведь у каждого праздника есть свои традиции.

- Вообще в разных регионах празднуют по-разному. Мы в Алтайском крае отмечаем его, как Новый год – в ночь с 14 на 15 августа. Это символично, так как заканчивается один археологический сезон и начинается новый. Так же как и в Новый год накрываем праздничный стол и ждем, когда часы пробьют полночь, - рассказывает Виолетта Сайберт, кандидат исторических наук, института истории и международных отношений АГУ.

Виолетта Сайберт. Фото: Алтайский государственный университет

В августе сезон раскопок в самом разгаре. Поэтому многие встречают его «на рабочем месте».

- День археолога отмечаем в кругу друзей и коллег, стараемся встретить праздник в экспедиции, что называется «у станка». Отчитываемся за год, кто что сделал. Берем на себя обязательства на следующий год, например: написать статью, отчет или защитить диссертацию и т.п. Ну и обязательно звоним и поздравляем коллег с праздником, - добавляет Сергей Грушин, доктор исторических наук, института истории и международных отношений АГУ.

Сергей Грушин. Фото: Иван Вальков

История Дня археолога

Отдельная история связана с историей появления праздника. Дело в том, что праздник неофициальный и точно неизвестно, когда он появился и как. Если начать искать информацию – то найдется множество почти легендарных историй.

- Опять же в каждом регионе есть свои версии происхождения праздника, - говорит Виолетта Сайберт. – Нам рассказывали, что однажды задались вопросом: почему у всех профессий есть свой день, а у археологов – нет? И решили выбрать тот же день, когда этот вопрос возник. Этим днем оказалось 15 августа.

Археологические раскопки Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Есть и версии, которые связывают этот день с конкретными датами и именами.

- Существует несколько версий истории возникновения этого праздника, - рассказывает Сергей Грушин. - По одной из них, такая традиция возникла в России в 1930 х годах по инициативе профессора Владислава Равдоникаса. По легенде, в экспедиции у него существовало строгое правило — отмечать только крупные даты и праздники. Когда участникам экспедиции захотелось отдохнуть, а повода не нашлось, то в другие экспедиции отправили телеграммы: «Поздравляем с Днем археолога». В ответ пришли поздравления, так удалось убедить Равдоникаса, что 15 августа – крупный праздник.

При этом профессор признается, что лично ему ближе другая, но не менее красивая история происхождения праздника:

- По другой версии, праздник зародился в Новгородской экспедиции в 1940-е годы, когда во время раскопок 15 августа студентам захотелось отдохнуть, - продолжает Сергей Грушин. - Они пришли к руководителю экспедиции Артемию Арциховскому и заявили, что сегодня большой праздник — день рождения Буцефала, коня Александра Македонского, и надо его отметить. Со временем повод забылся, а этот день стал нашим праздником.

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