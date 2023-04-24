Барнаульский профессор вошел в ТОП-25 лучших археологов России

Алексей Алексеевич Тишкин Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Профессор АлтГУ, доктор исторических наук Алексей Тишкин был включен в число 25 лучших археологов страны. Рейтинг составлен на основе работы Центра институционального анализа науки и образования Европейского университета в Санкт-Петербурге. «Комсомольская правда» поздравила Алексея Алексеевича, а заодно узнала о том, какие свои археологические раскопки профессор считает самыми значимыми.

К рейтингам отношусь спокойно

- К рейтингам я отношусь спокойно, особого внимания им не придаю, есть дела поважнее, – говорит Алексей Алексеевич Тишкин. - С другой стороны, конечно, приятно, что указанная оценка дана специалистами, которые работают в области археологии. На рейтинг также повлиял уровень цитируемости моих публикаций. Это означает их востребованность. Особенно важны 27 монографий, подготовленные персонально, а также в соавторстве с коллегами. Ведь каждая из них - это результат многолетних трудов. Например, в самом конце прошлого года была издана очередная монография. В ней подводятся итоги научной работы, осуществленной совместно с Вадимом Владимировичем Горбуновым на протяжении более 20 лет!

Раскопки длинной в 35 лет

На просьбу выделить самые значимые раскопки профессор ответил:

- Выделить самые значимые мои раскопки довольно сложно. Ведь в этом году исполняется 35 лет с тех пор, как я провел первые самостоятельные полевые исследования. Даже в 1990-е годы, когда были трудности с финансированием экспедиций, мы искали разные возможности, чтобы проводить археологические раскопки. В начале 2000-х годов интенсивность увеличилась. Иногда за полевой сезон удавалось организовать 5-6 экспедиций не только на Алтае, но и в Монголии, Казахстане, Китае. Работы проводились с мая и вплоть до первых снегов.

И все же доктор исторических наук указал несколько самых важных археологических объектов.

Археологический комплекс Бийке

Археологический комплекс Бийке в Чемальском районе Республики Алтай Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Данный памятник находится в Чемальском районе Республики Алтай. Работы велись в предполагаемой зоне затопления при строительстве Катунской ГЭС. Это были самые первые самостоятельные раскопки профессора после окончания университета.

- Результаты работ оказались настолько значимыми, что памятник Бийке дал название целой археологической культуре! – говорит Тишкин. – Исследовать курганы древних кочевников было сложно и трудоемко. Многие из них оказались разграбленными. Но полученные находки и зафиксированные конструкции позволили представить культуру Алтая в переходный период от бронзового к железному веку (первая треть I тысячелетия до н.э.). Работы на территории Бийкенского археологического микрорайона продолжались несколько лет, и нашли отражение в отдельной монографии.

Археологический комплекс Яломан

Следующим был отмечен курганный могильник Яломан-II. Памятник оказался не разграбленным. Большая часть исследованных курганов относится к периоду существования в Центральной Азии Хуннуской империи (II век до н.э. – I век н.э.). Эта сильная кочевая держава даже Китай принуждала к заключению договоров о мире и родстве, получая при этом дань и подарки.

Раскопки на памятнике Яломан Фото: из личного архива героя(ев) публикации

По словам Алексея Алексеевича, в настоящее время полученные ранее материалы важны при реализации крупных проектов*. Изучение находок осуществляется с применением самых современных методов. Например, в этом году опубликована статья, посвященная головному убору, сделанному из очень редкой шелковой ткани и найденному в богатом женском погребении. По всей видимости, кочевники получили шелк в качестве дани и использовали его для изготовления шапочек, которые оберегали их от насекомых-паразитов.

Поселение Березовая Лука

По словам Алексея Алексеевича, этот памятник для него особенный, так как он не связан с основным направлением его исследований.

- Я в основном изучаю культуру древних и средневековых кочевников Внутренней Азии. А это памятник у села Безголосово Алейского района относится к бронзовому веку, - рассказывает ученый. – Получилось так, что наш руководитель профессор Юрий Федорович Кирюшин попросил меня осмотреть археологический объект, откуда происходили находки, найденные местными жителями. Памятник оказался сложным. Культурный слой поселения был перекрыт слоем намытого грунта мощностью более в 2,5 метра, и его постоянно подмывала река Алей. Для раскопок потребовалась специальная методика.

В результате многолетних работ обнаружен очень колоссальный археологический материал. Особенно хорошо сохранились кости животных и изделия из них.

Раскопки памятника Березовая Лука, на берегу Алея Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Благодаря Березовой Луке удалось реконструировать производящее хозяйство в предгорно-равнинной части Алтая, – продолжает профессор. - С этим объектом знакомы уже многие отечественные и зарубежные археологи, но его потенциал еще полностью не реализован. К сожалению, этот уникальный памятник продолжает разрушаться. Необходимо продолжить раскопки, но у государства пока нет на это финансирования. Может быть, найдутся спонсоры, которым не безразлично наше историко-культурное наследие.

Курганный могильник Бугры

Памятник находится в Рубцовском районе Алтайского края и относится к раннему железному веку. Курганы оказались сильно разграбленными, но тщательная работа археологов все-таки принесла свои результаты. Именно на этом памятнике впервые в степной зоне была обнаружена мумифицированная часть погребенного человека с остатками кожаной одежды, украшенной золотой фольгой.

Работа на кургане Бугры Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Исследования позволили подтвердить о знатности людей в исследованных захоронениях. Были найдены деревянные фигурки, различные металлические изделия и фрагменты китайского лака. Полученные материалы хранятся в Государственном Эрмитаже.

Главное – все успеть!

Алексей Алексеевич за работой в экспедиции, в Монголии Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Подводя итог беседы, Алексей Тишкин отметил:

- За время моей экспедиционной работы было открыто и изучено много археологических памятников. Стоит упомянуть исследования в Монголии, осуществляемые на протяжении более 15 лет. Сейчас главная задача – найти время для обработки огромнейшего научного материала. В свое время мне такой дал совет Алексей Павлович Уманский, доктор исторических наук, археолог, заслуженный деятель науки России: «Надо в 60 лет прекращать экспедиции и заниматься только публикацией и анализом имеющихся материалов, чтобы все успеть самому. Другие могут это сделать, но значительно позже и не так, как ты».

* проект Российского научного фонда №22-18-00470 «Мир древних кочевников Внутренней Азии: междисциплинарные исследования материальной культуры, изваяний и хозяйства»