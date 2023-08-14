Более 250 нарушений: на Алтае Роспотребнадзор проверил детские лагеря

Проверки продолжаются. Фото: Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай

В Республике Алтай специалисты управления Роспотребнадзора проверили 157 детских лагерей и выявили более 250 нарушений требований санитарного законодательства. Подробнее об этом рассказали в ведомстве.

Всего в этом летнем сезоне в лагерях Республики Алтай отдохнули более 9 тысяч детей и не везде все прошло гладко. Во время проверки 85 учреждений специалисты Роспотребнадзора выявили 251 нарушение требований санитарного законодательства.

– По результатам мероприятий составили 4 протокола об административном правонарушении, вынесено 22 постановления о назначении административного наказания, в том числе 4 предупреждения, 18 административных штрафов на сумму 60 тысяч рублей, выдано 78 предписаний об устранении выявленных нарушений, – пояснили специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее мы рассказывали о том, что в одном из детских оздоровительных лагерей в Шебалинском районе Республики Алтай отравились отдыхающие. Там с 26 по 29 июля за медицинской помощью к фельдшеру 67 детей в возрасте от 7 до 17 лет с признаками кишечного заболевания. Лагерь уже проверили специалисты Роспотребнадзора и результаты оказались неутешительными: выявили многочисленные нарушения обязательных санитарно-эпидемиологических требований.

– В помещениях для хранения овощей обнаружены следы пребывания грызунов. Загрязнение овощей и фруктов фекалиями грызунов, которые зачастую являются переносчиками иерсиний, несоблюдение санитарно-гигиенических требований при хранении продуктов питания, что могло стать причиной групповой заболеваемости, – пояснили в ведомстве.

В итоге приняли решение о приостановке работы лагеря на 90 суток. Кроме того, следователи завели уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)

В третью смену в Республике Алтай работают два лагеря с дневным пребыванием детей, три палаточных, а также шесть стационарных. В августе специалисты провеяли пять загородных учреждений и один палаточный лагерь. В некоторых выявили нарушения по организации питания, медицинского обслуживания, соблюдения противоэпидемического режима. Организациям выдали предостережения.

– Специалисты Управления призывают всех, кто занят организацией летнего отдыха детей максимально ответственно отнестись к исполнению своих должностных обязанностей, – резюмировали в ведомстве.

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