Эксперт назвала топ-5 мест в Барнауле, где обитает больше всего клещей

Членистоногих можно заметить не только в лесу Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае уже начался сезон активности клещей. Встретить кровососа можно не только на природе, но и в городе. Топ-5 мест в Барнауле, где есть высокие риски заметить членистоногих, на пресс-конференции рассказала Елена Черкашина, главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по региону.

В краевой столице специалисты зарегистрировали пять антропургических очагов (мест обитания клещей в населенных пунктах):

– проспект Космонавтов возле оптового рынка

– район завода «Кристалл»,

– роща на Солнечной Поляне,

– парк «Юбилейный»

– окраина города в районе Научного городка.

– В этих очагах есть выплод клещей, присутствуют грызуны и собаки, которые являются прокормителями и разносят их по территориям города, – отметила Елена Черкашина.

Эксперт добавила, что на данных территориях проводят обработку от кровососов, а также расчищают районы от мусора. Без внимания также не оставляют парки, скверы, зоны отдыха, турбазы и санатории.

Если говорить в целом про Алтайский край, то наибольшее число клещей традиционно отмечают в предгорных районах. В частности, это Алтайский, Солонешенский, Красногорский и Бийский районы. Больше всего кровососов обычно в сельской местности.

Членистоногих можно заметить в лесах, на обочинах тропинок, по краям полян, на лесных опушках, в зарослях ивняков, по берегам лесных ручьев. В среднем клещи живут около трех лет и питаются всего три раза. Первый раз в стадии личинки, затем нимфой и только на третий год взрослым клещом.

– На природе люди должны быть аккуратны и осторожны. Юридическим лицам, руководителям предприятий выданы предписания о том, чтобы не допускали своих сотрудников для работы в природном очаге без прививок, – пояснила представитель управления Роспотребнадзора

Ранее мы писали о том, что первой в этом сезоне от присасывания клеща в Алтайском крае пострадала 7-летняя девочка, которая не выезжала за пределы села Благовещенка. С ребенка оперативно сняли кровососа, ввели иммуноглобулин, сельчанка находится под наблюдением. Пока никаких клинических проявлений болезней нет.

Напомним, за прошлый год только на территории Алтайского края к медикам обратились почти 10 тысяч человек, пострадавших от присасывания клещей.

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