В Барнауле установили рекорд России по одновременному выполнению норм ГТО

Перед отжиманиями прошла общая разминка Фото: пресс-службы администрации Барнаула

12 августа в Барнауле установили рекорд по самому массовому выполнению норм ГТО в России. 3,6 тысячи жителей Алтайского края одновременно отжались десять раз.

Мероприятие прошло в Парке спорта Алексея Смертина в Барнауле. Несмотря на прохладную и дождливую погоду, установить рекорд России пришли сотни барнаульцев. Многие отправились в парк всей семьей.

После общей спортивной разминки 3635 человек одновременно отжались десять раз. Это стало самым массовым выполнением упражнений из нормативов ГТО «Отжимание от пола» в России. Достижение официально зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

- Вы все большие молодцы, я посмотрел на каждого, кто отжимался. Выложились все и проявили себя как одна большая команда, - подчеркнул Станислав Коненко.

Добавим, что каждый из участников мероприятия получил сертификат выполнения рекорда.

Ранее мы писали о том, что 12 августа в Барнауле масштабно отметят День физкультурника. Например, на стадионе «Рубин» пройдет настоящий марафон под лозунгом «Стиль жизни – здоровье! 2023». В этот день будет задействовано почти 20 различных площадок, где жители краевой столицы увидят показательные выступления по фланкировке и кикбоксингу, посетят мастер-класс по роуп-скиппингу (спортивная скакалка) и многое другое.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День физкультурника в Барнауле 2023: турнир по стритболу, бочче и рекорд России по отжиманию

«Комсомолка» рассказывает о том, как пройдет праздник (подробнее)