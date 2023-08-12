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Спорт12 августа 2023 6:20

В Барнауле установили рекорд России по одновременному выполнению норм ГТО

3,6 тысячи жителей краевой столицы одновременно отжались десять раз
Герман Архаров
Перед отжиманиями прошла общая разминка

Перед отжиманиями прошла общая разминка

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

12 августа в Барнауле установили рекорд по самому массовому выполнению норм ГТО в России. 3,6 тысячи жителей Алтайского края одновременно отжались десять раз.

Мероприятие прошло в Парке спорта Алексея Смертина в Барнауле. Несмотря на прохладную и дождливую погоду, установить рекорд России пришли сотни барнаульцев. Многие отправились в парк всей семьей.

После общей спортивной разминки 3635 человек одновременно отжались десять раз. Это стало самым массовым выполнением упражнений из нормативов ГТО «Отжимание от пола» в России. Достижение официально зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

- Вы все большие молодцы, я посмотрел на каждого, кто отжимался. Выложились все и проявили себя как одна большая команда, - подчеркнул Станислав Коненко.

Добавим, что каждый из участников мероприятия получил сертификат выполнения рекорда.

Ранее мы писали о том, что 12 августа в Барнауле масштабно отметят День физкультурника. Например, на стадионе «Рубин» пройдет настоящий марафон под лозунгом «Стиль жизни – здоровье! 2023». В этот день будет задействовано почти 20 различных площадок, где жители краевой столицы увидят показательные выступления по фланкировке и кикбоксингу, посетят мастер-класс по роуп-скиппингу (спортивная скакалка) и многое другое.

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