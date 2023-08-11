День физкультурника отмечается 12 августа Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В предстоящую субботу, 12 августа, отмечается день Физкультурника. Барнаул готовится провести этот день спортивно и с пользой.

Стадион «Рубин»

В 10 утра на стадионе «Рубин» (поселок Южный, улица Мусорского, 22) начнется настоящий марафон под лозунгом «Стиль жизни – здоровье! 2023». В этот день будет задействовано почти 20 различных площадок, где жители краевой столицы увидят показательные выступления по фланкировке и кикбоксингу, посетят мастер-класс по роуп скиппингу (спортивная скакалка), поучаствуют в турнирах по шахматам, дартсу, мини-футболу, армрестлингу и многое другое. Кроме того, можно пройти подготовку к выполнению норм ГТО.

Кстати, здесь же, на стадионе «Рубин» пройдет Всероссийский турнир по стритболу «Оранжевый мяч».

– Состязания будут проходить в четырех возрастных группах, - рассказывают организаторы.

Регистрация участников начнется в 12 часов, а сами матчи стартуют в 13.15.

Но не только спорт будет править балом. Здоровье тоже можно проверить! На стадионе будет работать одноименный мобильный центр. Его специалисты проведут экспресс-анализ крови на уровень сахара и холестерина, ЭКГ, пульсоксиметрию. А также на месте можно измерить артериальное и внутриглазное давление. Для того чтобы попасть на прием к медикам необходимо захватить с собой минимальный пакет документов: паспорт, полис и СНИЛС.

Парк Спорта

В Парке Спорта Алексея Смертина (ул. Энтузиастов, 12в) в субботу попытаются установить рекорд России по одновременному выполнению норм ГТО (отжимание). Принять участие смогут все, вне зависимости спортсмен вы или любитель, ведь День физкультурника – это не профессиональный праздник. Его могут отмечать даже те, кто просто делает утреннюю зарядку или бегает после работы на стадионе.

Для того чтобы принять участие в акции, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Начало мероприятия в 11.00.

«Лесная сказка»

Старшее поколение приглашается в парк «Лесная сказка» (ул.Энтузиастов, 12). 12 августа «Союз пенсионеров России» по Алтайскому краю (отделение по Индустриальному району) проведет свой фестиваль спорта. Это прекрасная возможность привести своих бабушек и дедушек на прогулку и подать им пример здорового образа жизни.

Стадион «Лабиринт»

Жители Ленинского района и Барнаула также могут посетить Фестиваль спорта, который пройдет на территории спортивного комплекса «Лабиринт» (ул. Юрина, 196). Он начнется в 13 часов.

– В программу празднования входят турнир по шахматам, дартсу, соревнования по роуп-скриппингу, лазертагу и туристический квест, - рассказывают организаторы.

Стадион «Динамо»

С 10 августа в Барнауле проходит Фестиваль спорта на Кубок ВТБ, посвященный Дню физкультурника и 100-летию физкультурно-спортивного общества «Динамо». В заключительный день турнира, 12 августа, на стадионе «Динамо» (ул. Никитина, 55) продолжатся матчи по мини-футболу. Так что можно поболеть за финалистов. Начало в 11.00.

Кроме этого на соседней с полем площадке пройдут соревнования по пауэрлифтингу, паралимпийской бочче и русскому жиму.

В 12.00 начнется матчевая встреча по футболу среди ветеранов Барнаула. После на стадионе состоится турнир памяти тренера спортшколы «Динамо», мастера спорта СССР Виталия Жилкина.

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