«Ребенок съел две ложечки пюре, и у него началась рвота»: няня рассказала подробности гибели мальчика в Бийске

Малыш находился дома у женщины Фото: Олег УКЛАДОВ

9 августа в Бийске погиб полуторагодовалый ребенок. Мальчик находился дома у няни, и во время кормления ему вдруг стало плохо. Приехавшая на место бригада скорой помощи лишь констатировала смерть малыша. Няня рассказала «Комсомолке» подробности трагедии и выразила соболезнования родителям ребенка.

- В тот день утром ребенка ко мне привела бабушка, родители были в отъезде. Она принесла детское пюре в баночках. Мальчик съел буквально две ложечки, и у него началась обильная рвота. Я вызвала «скорую», но сами понимаете, за минуту она не прилетит. Я пыталась оказать первую помощь, делала искусственное дыхание. Но когда медики приехали, уже ничего нельзя было сделать…

- Что сказали медики?

- Что пища попала в бронхо-легочные пути, и ребенок задохнулся рвотными массами. И что все произошло очень быстро. Но, само собой, это все предварительно, точную причину смерти установит экспертиза.

- Вы в тот день больше ничем не кормили малыша?

- Ничем. Может быть, кто-то подозревает, что я его чем-то отравила, что у него могут еще что-то в желудке найти. Но я ничего ему не давала, кроме пюре. Я с 2016 года работала в этой сфере, и никогда не было никаких проблем. Но вот случилось такое. Как это произошло, я даже сама не могу сказать…

- У вас частный детский сад или центр по уходу и присмотру за детьми?

- Сейчас я няня по присмотру и уходу за детьми. Оформлена как самозанятая. Раньше, до коронавируса, была индивидуальным предпринимателем в этой сфере. Потом, когда случилась пандемия, ИП закрыла. Трудилась на разных работах, потом стала няней. Я ухаживаю за детьми в своей квартире. Принимаю по два-три ребенка - много не беру. Возраст разный.

- А после трагического случая вы продолжаете работать?

- Нет. Больше никогда. Я не могу. Очень тяжело. Я поставила на этом точку. Не знаю, чем буду заниматься. Пойду продавцом в магазин или полы мыть. Такие работники везде требуются.

- С родителями мальчика не общались?

- Нет. Но я думаю, они меня винят, и я все понимаю. Я понимаю их состояние, я сама мать. Не знаю, как бы повела себя на их месте, что бы я делала. Такая трагедия… Я сочувствую родителям, приношу им соболезнования. Я сама не могу прийти в себя после этого. Мне вчера три раза «скорую» вызывали, сейчас на успокоительных таблетках.

- Вы ранее за этим малышом ухаживали?

- Да, мальчика уже привозили.

- Каким он был ребенком?

- Давайте про это не будем говорить, мне тяжело…

Напомним, что следком региона после смерти ребенка возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекших по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на 6 лет. Следствие назначило комплекс судебных экспертиз для выяснения причин гибели. Няня до получения результатов экспертиз находится под подпиской о невыезде.

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