В частном детсаду Бийска во время кормления умер полуторагодовалый ребенок

Будет дана оценка действиям лица, который организовал центр Фото: Олег УКЛАДОВ

В частном детсаду Бийска (в частном центре по уходу и присмотру за детьми) 9 августа умер полуторагодовалый ребенок. О происшествии сообщили в следкоме и прокуратуре региона.

По данным следствия, днем во время кормления ребенку стало плохо, и сотрудники вызвали «скорую». Однако прибывшая на место бригада констатировала смерть воспитанника.

На место происшествия выехали следователи СК. Они возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть). Сейчас сотрудники следкома проводят допросы, изъяли документацию, назначили комплекс судебных экспертиз.

- В ходе расследования будет дана оценка действиям лица, организовавшего центр. Расследование находится на контроле руководства управления Следственного комитета по краю, - добавили в ведомстве.

Также проверку проводит прокуратура Бийска.

- Будет дана оценка соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, безопасности при оказании услуг, - уточнили в прокуратуре края.

На месте происшествия работает прокурор Бийска Владимир Евдокимов.

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