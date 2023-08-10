Приехала на кладбище к бабушке: подробности поисков 12-летней девочки, которая пропала в тайге на Алтае

Девочка пропала в таежной местности, где трава летом выше человеческого роста Фото: Вера Березовская

В Алтайском крае успешно завершились поиски пропавшей в Тогульском районе 12-летней девочки. Ее нашли живой. Подробности поисковой операции рассказала «КП-Барнаул» Юлия Болгова, старшая направления пресс-службы регионального отряда «Лиза Алерт».

«Отряд всегда ищет живых детей»

Сообщение о пропавшей 12-летней девочке появилось 8 августа. Как стало известно «КП», семья из другой деревни приехала в село Верх-Коптелка Тогульского района, чтобы сходить на кладбище, где похоронена их бабушка. Как рассказала Юлия Болгова, это практически мертвый населенный пункт. В нем проживает всего лишь один человек, летом туда приезжают пасечники.

В таежной зоне трава летом – выше человеческого роста, поэтому сбиться с тропы очень легко. Так и произошло с девочкой. Она следовала за родителями, но в какой-то момент отстала и заплутала.

– А вокруг тайга, озера, болота, склоны, ухабы. Легко подвернуть или сломать ногу. Вокруг ходят дикие звери. Когда мы искали ее, видели ежей лису, лося и сурков. А ведь в лесу водятся и медведи, – рассказывает Юлия Болгова. – К сожалению, по статистике, 8 из 10 пропавших в природной среде детей мы находим погибшими. Самое страшное – это вода, поэтому к поискам были привлечены водолазы. Но отряд всегда ищет живых детей, поэтому мы не переставали работать на отклик. И вечером, 9 августа, мы отчетливо услышали «Я здесь!». Все просто прыгали от радости!

Всего в поисках было задействовано больше 50 человек – волонтеры, полицейские, кинологи, спасатели МЧС, пожарные и водолазы.

Нашли закусанную и насквозь промокшую

Ребенка нашли 9 августа в районе реки Ускунай. Она ушла за 3,5 км от села. На тот момент девочка была уже изможденная – замерзшая, голодная и насквозь промокшая. Ей пришлось провести ночь и целый день под проливным дождем. Пытаясь пробраться через заросли высоченной травы, она ободрала все руки, ее сильно искусали комары.

Перед тем, как ее нашли, девочка уже окончательно выбилась из сил и легла на землю подремать. К счастью, для нее и ее семьи все закончилось благополучно. Волонтеры передали ребенка родителям. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

По факту инцидента следователи завели уголовное дело. На данный момент следователи СК продолжают устанавливать причины и обстоятельства, при которых несовершеннолетняя пропадала, исследуются условия жизни и воспитания ребёнка.

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