4-летний мальчик выпал с 15 этажа в Барнауле и разбился насмерть

Ребенок облокотился на москитную сетку Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Барнауле 4-летний ребенок выпал с окна квартиры на 15-м этаже и скончался в машине скорой помощи. Об этом сообщили в следкоме и прокуратуре края.

ЧП случилось 9 августа на улице Приречной. По предварительным данным следствия, мальчик находился в квартире с родителями, которые открыли окна для проветривания. В какой-то момент мальчик залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и упал с высоты. От полученных травм он скончался в машине скорой помощи.

ЧП случилось 9 августа на улице Приречной Фото: Прокуратура Алтайского края

Следком возбудил уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия, а также условия проживания и воспитания ребенка в семье.

Прокуратурой Центрального района также организовала проверку.

- Будут выявлены причины произошедшего, проверены условия проживание ребенка в семье, соблюдение закона о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Также контролируется ход расследования уголовного дела, – сказали в прокуратуре края.

На месте происшествия работали медики, полиция, следователи, прокурор Центрального района Барнаула.

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