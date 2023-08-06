В центре Барнаула появилась красная линия, проведенная краской по центру тротуаров Фото: Александр Коровниченко

Недавно в историческом центре Барнаула появилась красная линия, проведенная краской по центру тротуаров. Для тех, кто еще не в курсе, объясняем – это первый в городе экскурсионный маршрут с аудиогидом. Корреспондент «Комсомолки» прогулялся по нему и собрал несколько полезных лайфхаков для тех, кто решит устроить себе эту аудио экскурсию.

Экскурсионный маршрут «Историческая линия» в Барнауле Фото: Александр Коровниченко

Экскурсия с аудиогидом

Выхожу на проспект Ленина в районе Старого рынка и сразу замечаю на противоположной стороне дороги красную линию. Она довольна яркая и хорошо заметна. Иду по ней к улице Мало-Тобольской. И здесь встречаю первый столбик- указатель туристического маршрута «Историческая линия». Сканирую QR-код и попадаю на сайт аудиогида, где можно услышать историю места, где я нахожусь. Гид представлен аудиодорожкой длительностью 3-4 минуты. Поэтому первый мой совет: пока слушаете, необязательно стоять на месте. В это время можно сделать несколько снимков, присесть отдохнуть или начать движение к следующей точке. Аудиогид будет работать в фоновом режиме.

Экскурсионный маршрут «Историческая линия» в Барнауле Фото: Александр Коровниченко

Одна точка – одна история

Маршрут с красной линией – кольцевой. Зайти на него можно в любом месте и двигаться в любую сторону. Каждая точка пути расскажет свою историю без привязки к другим пунктам. Поэтому мой второй совет: не ищите «старт» маршрута – увидели красную линию и идите по ней как вам удобно.

Экскурсионный маршрут «Историческая линия» в Барнауле Фото: Александр Коровниченко

И здесь сразу третий лайфхак: внимательно ознакомьтесь со страничкой аудиогида, которую прослушали первой, а на следующем столбике-указателе прочтите название места, куда пришли. Так можно понять в какую сторону маршрута вы идете и не закрывать страницу аудиогида в браузере. Можно будет самому включать нужную запись в следующем пункте без постоянного сканирования QR-кодов.

Узнать где жил Ползунов и кто не узнал Чехова

Туристический маршрут по красной линии получился очень живописным. Он затрагивает наиболее важные места, связанные с историей города, начиная с XVIII века. Здесь находятся Народный дом, здания Колывано-Воскресенских заводов, Демидовская площадь, Горная аптека, пешеходная улица Мало-Тобольская и другие места и улицы.

Экскурсионный маршрут «Историческая линия» в Барнауле Фото: Александр Коровниченко

Если пройтись по красной линии от начала и до конца можно узнать много интересных фактов. Например, что изобретатель паровой машины Иван Ползунов жил на улице Пушкина (в то время Иркутская линия). Что из Народного дома (сейчас здание филармонии) царские чиновники выбросили портреты Пушкина и Чехова, не зная, кто это такие. Или узнать тот факт, что Демидовская площадь - единственный памятник в стили классицизма, сохранившийся в Сибири.

Экскурсионный маршрут «Историческая линия» в Барнауле Фото: Александр Коровниченко

Путь по всему маршруту неспешным шагом с прослушиванием всех аудиозаписей у меня занял около 1 часа 20 минут. Протяженность всей «Исторической линии» составляет 2 км. Единственное, что может помешать - это разряженный телефон. Поэтому четвертый совет: зарядить смартфон и взять наушники, без них вам будет мешать шум улицы.

Экскурсионный маршрут «Историческая линия» в Барнауле Фото: Александр Коровниченко

Сойти с линии

Есть на маршруте и небольшие недостатки, точнее недоработки. Так, пройдя по улице Мало-Тобольской, на ее углу встречаем универмаг купцов Суховых. Аудиогид рассказывает: «Рядом с универмагом находятся ещё несколько построек, связанных с династией. А над аркой между строениями установлены фигуры двух львов. По легенде, если встать между ними и загадать желание, то оно обязательно сбудется». Барнаульцам прекрасно известно как найти этих львов – надо пройти чуть дальше по Социалистическому проспекту, а красная линия туда не поворачивает. Так турист может оказаться без загаданного желания.

Ворота со львами Фото: Александр Коровниченко

На следующей точке стоит обозначение «Нагорный парк», но сам столбик маршрута стоит у парка «Центральный» и знаменитую барнаульскую «гору» видно издалека, а маршрут нас к ней не ведет. Поэтому пятый совет: не ограничивать себя одной линией – выходите за ее границы, а после возвращайтесь на то место, где сошли.

Точка маршрута «Нагорный парк», но до него еще нужно дойти Фото: Александр Коровниченко

СПРАВКА КП

Открытие «Исторической линии» в Барнауле состоялось 20 июля. Кольцевой маршрут в 2 км включает в себя 20 точек с важными историческими объектами города:

- Универмаг торгового дома «Д.Н. Сухова сыновья»;

- Нагорный парк;

- Здание трамвайной диспетчерской;

- Ботанический сад;

- Народный дом;

- Инструментальный магазин (здание Краеведческого музея);

- Здание канцелярии Колывано-Воскресенского завода;

- Комплекс сооружений сереброплавильного завода;

- Демидовская площадь;

- Здание чертежной;

- Здание горной лаборатории;

- Горная аптека;

- Управление Алтайского округа;

- Площадь Свободы;

- Улица Пушкина;

- Театр кукол «Сказка» и концертный зал «Сибирь»;

- Сквер имени А.С. Пушкина;

- Проспект Ленина;

- Улица Льва Толстого;

- Улица Мало-Тобольская.

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