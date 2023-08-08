Под чечетку Панкратова-Черного. Фестиваль «Земляки» на Алтае откликнулся «Эхом»

Александр Панкратов-Черный вышел на сцену под чечетку из знаменитого фильма «Зимний вечер в Гаграх» Фото: Олег УКЛАДОВ

Все мы – соотечественники, все мы – земляки! С таким девизом на Алтае прошло «Эхо Алтайского фестиваля» в Верх-Обском. Проект московского журналиста Светланы Кореловой был создан для увековечивания памяти Михаила Евдокимова в России и за рубежом и открытия народных талантов.

В этом году в Верх-Обское на «Эхо» приехали также участники СВО и вдовы погибших бойцов. Люди в зале плакали, когда женщины выходили на сцену, чтобы рассказать о погибших мужьях… Вдовам и вернувшимся бойцам с трепетом вручили цветы, участники СВО также посадили именные деревья на аллее памяти и дружбы.

В сельском ДК в этот вечер выступили народный артист России Александр Панкратов-Чёрный, лауреат международных конкурсов певица Анна Аверина, солистка Москонцерта Ольга Кузнецова - уроженка Алтайского края делала первые творческие шаги именно в проекте «Эхо Алтайского фестиваля».

Когда Анна Аверина запрела песню «Течет река Волга», ее подхватил весь зал. Во время показа фрагмента из кинофильма «Зимний вечер в Гаграх» где герой фильма танцевал знаменитую чечетку, зрители стоя приветствовали народного артиста Российской Федерации Александра Панкратова-Чёрного. В финале вечера на сцену вышла вдова Михаила Евдокимова и поблагодарила артистов за яркое выступление.

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