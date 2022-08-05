«Жена Штирлица» приехала в Верх-Обское на «Эхо Алтайского фестиваля»

Заслуженная артистка РСФСР, актриса театра им. Е. Вахтангова Элеонора Шашкова. Кадр из к/ф "Семнадцать мгновений весны" (1973)

В эти дни с 5 по 7 августа на малой родине Михаила Евдокимова в поселке Верх-Обский пройдет юбилейный фестиваль «Земляки». В программе события (которому стукнуло 30 лет !) по традиции включен и авторский проект Светланы Кореловой «Эхо алтайского фестиваля».

5 августа на сцене ДК в Верх-Обском зрители увидят знаменитых артистов, среди которых заслуженная артистка РСФСР, актриса театра им. Е. Вахтангова Элеонора Шашкова, певица, поэтесса, лауреат премии «Золотое перо Руси» Ксения Дэви, скрипач-виртуоз, артист «Большого симфонического оркестра им. Чайковского», победитель международных конкурсов Игорь Балашов. Все они приехали вспомнить о Михаиле Евдокимове, поклониться его малой родине.

Накануне гости выступили под овации в концертном зале санатория «Россия» в Белокурихе. Пели с «Эхом» даже директор санатория Федор Елфимов и брат Михаила Сергеевича Константин. Под песню «Банька» народ пустился в пляс, причем в числе первых - известный актер Александр Панкратов-Черный.

Автор и организатор проекта Светлана Корелова рассказала «Комсомолке» о его истории, а также о том, как «Эхо» соединило живых и мертвых, порадовало смертельно больного эмигранта, привлекло дочку Юлии Началовой и внучку Зинаиды Кириенко, и другие душевные истории.

Благословение Золотухина

На создание «Эха» Светлану благословил Валерий Золотухин. Случилось это после ухода из жизни молодой и талантливой дочери Светланы - Яны.

- Яна поэтесса, ведущая авторских телепрограмм, увлекалась творчеством Михаила Сергеевича. Много слышала от коллег о его фестивале «Земляки», мечтала побывать на Алтае, стать участником фестиваля, - вспоминает Корелова. - После гибели Евдокимова в 2005 году, Яна написала в дневнике, что смерти нет и такой фестиваль народного творчества как «Земляки» должен иметь продолжение. Ей захотелось, чтобы о фестивале узнала вся Россия и зародилась мысль о создании проекта «Эхо алтайского фестиваля». Не успела… После ухода дочери жить не хотелось… Все изменил звонок Валерия Сергеевича Золотухина. Он дал мне мудрый совет: «Внимательно читай ее дневники и воплощай то, что она не успела сделать».

«Все мы соотечественники, все мы земляки»

Более 10 лет назад Светлана обратилась к региональным властям с предложением ознакомится с проектом «Эхо алтайского фестиваля «Земляки»» и провести мероприятия с участием народной самодеятельности и профессиональных артистов.

«Цель проекта – увековечить память о заслуженном артисте России Михаиле Евдокимове, привить молодежи любовь к своей стране, малой родине, к ее традициям, истории, культуре, спорту», - говорилось в официальном предложении.

Также главная цель «Эха» - открытие новых талантов из народа.

- Первым ответил министр культуры Чечни: «Мы согласны провести мероприятие 10 августа 2011 года в городе Грозном». Следом пришло письмо от министра культуры Ингушетии, потом из Кабардино-Балкарии. Потом откликнулись и другие регионы, ближнее и дальнее зарубежье. Это было поразительно, - вспоминает автор проекта. – Сразу же после окончания евдокимовского фестиваля в Верх-Обском, на фестивале в Грозном собрались уникальные народные коллективы. Люди приехали из деревень и аулов, организаторы приятно удивились такому мощному отклику.

В конце августа в Верх-Обском радушно встретили чеченскую делегацию. Председатель Союза писателей Чеченской республики Эдуард Мамакаев вручил Галине Евдокимовой медаль «Золотой орел», которой посмертно был награжен Михаил Сергеевич. Сейчас она находится в музее Евдокимова. Тогда же в Верх-Обском заложили аллею «Памяти и дружбы. Первое дерево было посажено Эдуардом Мамакаевым и Галиной Евдокимовой.

Именное дерево на Аллее посадил и Александр Маршал Фото: Олег УКЛАДОВ

«Плач эмигранта в Страсбурге»

С каждым годом география «Эха» расширяется .

- Проект сегодня объединил весь Русский Мир, - считает Светлана Корелова. С «Эхом фестиваля» она побывала во многих странах мира, причем с инициативой выступали соотечественники.

- И были удивительные случаи, - рассказывает Светлана. - К примеру, в Генеральном консульстве России в Страсбурге демонстрировался фильм Владимира Кузнецова «Я вернусь». И слышу, в зале кто-то плачет. Потом этот человек подошел и сказал: «Вы знаете, я больной раком последней стадии. Но когда услышал про эхо Алтая, попросил жену довезти меня сюда, за 1200 километров, и я хоть и с экрана вновь увидел свои края, увидел нашего Мишу, и не одно лекарство мне так не поможет, как этот фильм…».

Помощь единомышленников

В отличие от фестиваля «Земляки», «Эхо» не привязано к конкретным датам. Мини-фестивали проводились в разных уголках нашей планеты целый год. Удивительно, но этот походный фестиваль проходит без какой-либо материальной поддержки. Светлану Корелову всегда радушно встречают единомышленники.

- На Алтае команде «Эхо алтайского фестиваля» всегда помогают такие соратники, как глава Смоленского района Людмила Моисеева, генеральный директор санатория «Россия» Федор Егорович Елфимов, директор Музея Михаила Евдокимова Надежда Бородина, директор клуба Наталья Гранкина, и другие радушные люди, – благодарит Светлана .

«Преклоню колено перед Мишиной могилой»

Каждый раз на фестивале «Земляки» в Верх-Обском автор проекта отчитывается о проделанной работе за год и представляет гостей, которые с ней приехали.

- Нынче со мной интересные музыканты, актеры, певцы. Среди них Элеонора Петровна Шашкова. В свои 85 лет эта легенда служит в театре им. Евгения Вахтангова. Вы только вспомните созданный ею образ жены разведчика Штирлица в фильме «17 мгновений весны». Сыгранная ею роль, я бы сказала, прожитая на экране в нескольких минутах молчания запала в душу миллионам зрителей, она сумела выразить всю эпоху, жизнь и любовь, - восхищается Светлана.

По словам собеседницы, Элеонору Шашкову отговаривали от дальней поездки на Алтай, мол, возраст, да и сама еще не окрепла от последствий COVID.

- Но Элеонора Петровна сказала: «Обязательно поеду на встречу с земляками Евдокимова, преклоню колено перед Мишиной могилой. Я ведь его очень любила как актера», - эмоционально рассказывает Светлана.

Так же когда-то сказала, собираясь на Алтай, легендарная Зинаида Кириенко, народная артистка РСФСР.

- Ей уже под 90 было, но энергии, красоте, мощному голосу с необыкновенным тембром позавидовать можно было! - вспоминает Светлана Корелова. - Друг Миши, директор санатория «Россия» Федор Егорович Елфимов увез нас с ней тогда на заимку и мы весь день валялись в сене у реки, и она была так счастлива! Когда Зинуля умерла, я передала фотографии, сделанные там, ее семье и услышала: «Боже мой, самые необыкновенные фото ее последних лет жизни, оказывается сделаны на Алтае».

Зинаида Кириенко (в центре) Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Зинаида Кириенко Фото: из личного архива героя(ев) публикации

«Все не зря…»

Сегодня в команде «Эхо Алтайского фестиваля» внучка Зинаиды Кириенко, Сашенька.

- 15 июня сего года Александра пришла ко мне на день рождения, подарила огромный портрет Зинаиды Михайловны и спела любимую песню своей бабушки «Под окном черемуха колышется». Мы все плакали, и как будто бы слышали саму Зинаиду Михайловну, - рассказывает Корелова. - Пришла и Верочка, дочка Юлии Началовой, которая уже является членом команды и в августе 2022 года приняла участие в проекте «Эхо алтайского фестиваля» в онлайн формате. Знаете, как это трогательно, что к «Эху» подтягивается молодежь. Значит все не зря…

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