Алтайские онкологи удалили у 70-летней пациентки 20 новообразований в кишечнике

В ходе операции пациентке удалили 1,5 метра кишечника Фото: Алтайский онкологический диспансер

В Алтайском крае врачи онкологического диспансера провели операцию по удалению толстой и части прямой кишки, которые были поражены множественными опухолями.

Один рак и за ним сразу второй

Пациентка – 70 летняя жительница Барнаула. Недавно она уже проходила лечение в онкодиспансере – тогда у нее обнаружили рак молочной железы. Спустя несколько месяцев болезнь отступила, началась ремиссия. Однако плановый анализ крови вызвал вопросы у врачей – слишком низкий уровень железа. Такое часто бывает при раке кишечника. Врачи направили женщину на колоноскопию, даже несмотря на то, что жалоб на кишечник не было.

В итоге исследование помогло найти проблему. В толстой кишке пациентки были обнаружены две злокачественные опухоли, одна ворсинчатая аденома (которая со временем точно перешла бы в рак) и множество полипов размерами от 8 до 18 миллиметров. Всего было выявлено 20 новообразований.

- Случай не уникальный, однако встречается такое крайне редко, - отмечает Вячеслав Порунов, хирург отделения абдоминальной онкологии алтайского онкодиспансера.

В итоге была назначена операция.

Решиться на операцию

Хирурги отметили, что единственным правильным решением в данной ситуации будет удаление всей толстой и части прямой кишки у пациентки. Жизнь пациентов после подобных операций сильно меняется, но сейчас есть средства, которые помогают вести привычный образ жизни с минимальными изменениями.

- Люди без рук и ног живут – и ничего. Мне уже 70 лет, плясать на сцене не собираюсь, так что справлюсь, - сказала пациентка.

Однако врачи отмечают, что многие пациенты не всегда решаются на такие операции. Но в данном случае пациентка пусть не сразу, но приняла решение врачей.

- Такой настрой вообще нечасто встретишь у пациентов. Бывает, вовсе отказываются от операции, хотя шанс на благополучный исход есть, или тянут до последнего, когда калечащего лечения уже точно не избежать. Но именно такая позиция пациента вкупе с профессионализмом и опытом врачей приносит нужный результат, - поделился Вячеслав Порунов.

Операцию провел хирург Вячеслав Порунов (справа) Фото: Алтайский онкологический диспансер

Операция длилась около 5 часов. Провел ее хирург Вячеслав Порунов. В общей сложности пациентке удалили 1,5 метра кишечника. Несмотря на некоторые сложности, операция прошла успешно и спустя неделю женщина чувствует себя хорошо. В ближайшее время ее выпишут из больницы.

КСТАТИ

Рак кишечника – очень коварная болезнь, которая долго может протекать бессимптомно. Поэтому врачи рекомендуют проходить диспансеризацию, даже если нет жалоб. Целенаправленный онкопоиск поможет «поймать» болезнь или состояние ей предшествующее на начальной стадии

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