Рисующий шаман. На Алтае открылась выставка легендарного Таракая

На Алтае открылась выставка легендарного странника Фото: из личного архива героя(ев) публикации

На «Бирюзовой Катуни» открылась персональная выставка Николая Чепокова, больше известного как Таракай. Свой псевдоним художник взял из алтайского эпоса «Маадай-Кара», где Таракай — вечный странник, нищий бродяга, весельчак и философ.

Сам автор много странствовал и с детства (проведенного в детдоме, куда его подбросили в корзине) умел видеть духов.

На Алтае открылась выставка легендарного странника Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- При этом я играл с этими сущностями, разговаривал и был уверен, что их видят все, - рассказывал художник в одном из интервью.

Таракай - самобытная личность, волшебник,- рассказывает искусствовед Любовь Норгелене. - Под его рукой линии сплетаются, варьируются образы птиц, животных, лики, фантасмагорические божества. В живописи и графике соседствуют пантеон богов, алтайские герои, мифология и фантазия самого автора.

На Алтае открылась выставка легендарного странника Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Норгелене отметила, что Таракай - наследник кочевого мира Азии, герой фильмов «Счастливые люди», «Хранители Алтая».

- Его творчество - своеобразная песнь кайчи, - говорила на презентации выставки искусствовед. - В графических листах одного из представленных календарей художник изобразил себя странником, возлежащим на паутине. И в рисунках, и в жизни он растворяется в пространстве среди гор, долин, полета птиц. Наблюдает, как птицы летят,чай кипятится над красными цветами, а горы в его графике хрупкие из листьев…

- Для меня он – гений, рисующий шаман, - восхищается его жена Галина. - Когда Таракай рисует, это похоже камлание - ведет линию и заранее не знает, что будет.

Сегодня двери в их гостеприимном доме каждый день поют - гостей много. На чай к Таракаю и Таракаихе приезжают путешественники со всего мира.

На Алтае открылась выставка легендарного странника Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Одна из последних картин Николая Чепокова называется «Магия притяжения». Вот как рассказывается о ней на личной странице Таракая в соцсети: «Работа, где смешалась языческая алтайская мифология, греческий Эрос и буддийская философия. Где мужская разрушительная энергия Ареса поддается и растворяется в женской энергии любви Афродиты и в конечном итоге воспаряет птицей над земным. Созидает, а не разрушает. То, чего так не хватает этому миру в наши смутные дни. То о чем кричит молча художник Таракай - шаман-рисовальщик Горного Алтая».

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