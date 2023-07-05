«Метастазы в печени – еще не конец»: Заслуженный врач России о жизни, смерти и чудесах исцеления

Константин Мамонтов создал в онкоцентре первое за Уралом отделение по лечению рака печени и поджелудочной железы Фото: Алтайский онкологический диспансер

Этот человек не Господь Бог, но вот уже более 30 лет он дает больным с одними из самых неблагоприятных видов рака (печени и поджелудочной железы) шанс на жизнь. Выживаемость прооперированных пациентов в отделении рентгенхирургических методов диагностики и лечения Алтайского онкодиспансера Константина Мамонтова одна из самых высоких в стране. На днях доктору, создавшему первое за Уралом отделение по лечению рака печени и поджелудочной железы, вручили нагрудный знак «Заслуженный врач Российской Федерации».

Константин Мамонтов Фото: Алтайский онкологический диспансер

- Константин Григорьевич, для вас это официальное признание или что то большее?

- Признаюсь честно, я очень хотел иметь это звание. Даже больше, чем степень доктора наук. Для меня это признание и оценка того вклада, который я внес в науку и развитие отделения рентгенохирургических методов лечения краевого онкоцентра «Надежда».

- Что для вас главное в жизни - семья или работа?

- Сложный вопрос. Семья, наверное, все-таки на первом месте. Но то, что я - человек, одержимый работой, это однозначно. В семье как-то всегда гладко было, меня никогда не напрягали дома какими-то обязанностями. По молодости, пожалуй, главное требование ко мне было утром отвезти детей в детский сад. И все. Всё остальное делала жена и не упрекала меня ни в чем.

- Говорят, что операционная всех уравнивает – не важно, кто ты - профессор или обычный врач. Это так?

- Думаю, что да. В операционной друг другу должны помогать. Ведь чаще всего как бывает – ты просто молча подаешь руку и ассистент или сестра кладут тебе в нее именно тот инструмент, который нужен. И ведь мы это не обсуждаем – уровень понимания без слов.

Операционная всех уравнивает – не важно, кто ты - профессор или обычный врач Фото: Алтайский онкологический диспансер

- Расскажите про свою самую сложную операцию

- Никогда не забуду, как делал первую операцию на печени. Она длилась 8 часов. Из хирургов я был один в операционной. Пришлось удалять правую долю и частично левую, так как в органе было два больших метастаза. В итоге печень, говоря простым языком, переломилась надвое. Это сейчас для меня подобная операция – обычное дело. А тогда было страшно. Боялся лишний раз скальпелем провести, ведь если поранить сосуд, то кровопотеря будет просто бешенная – за секунду-две теряется литр крови. В ту первую операцию пациент потерял 6,5 литров крови, но в итоге все прошло удачно.

- Операции на печени в хирургии считается высшим пилотажем?

- Да, это одно из самых сложных направлений в хирургии.

- Даже сложнее, чем операции на мозге?

- Структура мозга желеобразная, там скальпелем особо не помашешь. Нейрохирурги в большей степени аспирируют, а не режут. У них своя специфика.

Нередко операции длятся по 6-8 часов Фото: Алтайский онкологический диспансер

- Во время длительных операций хирурги выходят в туалет, или, например, чай попить?

- В операционной ты перестаешь замечать какие-то свои потребности. Жидкость из тебя выходит с потом. А вот после операции наступает дикая жажда – можешь выпить и два, и три литра воды. Японцы – те да, они оперируют очень медленно, для них через 4-5 часов операции считается нормальным явлением отдохнуть, попить чай, поговорить и потом продолжить операцию. Но у нас такое не принято, не тот менталитет.

- При операциях вы удаляете часть печени. При каком объеме оставшегося органа человек может жить более менее полноценной жизнью?

- Должно остаться не менее 30% печени. В противном случае у больного развивается печеночная недостаточность, и он умирает именно от нее, а не от рака.

- Правда ли, что печень может восстанавливаться?

- Нет. Если отрезать часть печени, она точно не вырастет. Допустим, мы удалили одну долю. При этом оставшаяся вторая будет компенсаторно увеличиваться в размере, чтобы прогнать весь объем крови. Но не надо путать это с ее восстановлением. При такой ситуации оставшаяся доля печени очень страдает из-за нагрузки.

- По статистике, рак печени чаще встречается у мужчин, чем у женщин. Дело в образе жизни?

- Есть два вида рака печени – первичный и вторичный (метастатический). И это абсолютно разные вещи. Первичный рак всегда происходит на фоне цирроза. Это те больные, у которых сначала был вирусный гепатит (А или В), который потом перешел в цирроз, а далее - в рак. Соответственно, подобная картина чаще всего встречается у людей, злоупотребляющих алкоголем, наркотиками, то есть ведущих асоциальный образ жизни. Среди них, действительно, больше мужчин. Вторичный рак печени – это метастазы от колоректального рака (злокачественная опухоль кишечника). Им страдают в равном количестве как мужчины, так и женщины. И, кстати, если в этом случае печень оперируется, удаляются ее пораженные части, то при первичном раке объемных операций уже не делают. Дело в том, что заболевание чаще всего происходит бессимптомно и когда больной обращается к врачу, то оперировать уже невозможно – орган полностью поражен.

Хирургия печени считается высшим пилотажем Фото: Алтайский онкологический диспансер

- То есть это еще раз подтверждает тот факт, что печень не болит?

- Да, именно так.

- А как тогда распознать рак печени на ранней стадии? На что обращать внимание?

- В данном случае только наблюдаться, если к тому есть показания, сдавать кровь, делать УЗИ, МРТ брюшной полости.

- Говорят, что печень – это последний орган, в котором появляются метастазы. Мол, если это произошло, то это уже конец…Это так?

- Нет, это не так. Больных с метастатическим раком печени нужно оперировать и лечить. Один метастаз размером до 5 см – это больные с хорошим прогнозом. После резекции печени их пятилетняя выживаемость составляет 60% .

- Какие самые большие метастазы в печени вам приходилось видеть?

- Бывали и по 30 см, но это очень редкие случаи.

- Какие проблемы в хирургии сейчас на первом месте?

- Как таковая хирургия себя уже в какой-то степени исчерпала. Поэтому, на мой взгляд, главная проблема сейчас в том, что молодёжь не хочет быть хирургами, они выбирают другие специальности. Сейчас к нам пришли 10 ординаторов – 8 девушек и 2 парня. Говорю парням – идите в хирургию. Не хотят. Хирургия - это очень тяжело, это высокая ответственность, большое напряжение, а при этом зарплата такая же, как, например, у терапевта.

- Существует установленный протокол лечения и определенный список медикаментов, который врач может назначать. А чем доктору грозит отступление от протокола?

- Есть установленные рекомендации лечения. И мы обязаны лечить по протоколу. Если врач лечил пациента по протоколу, но пошли осложнения и пациент умер, к врачу претензий не будет. А если отступил – это грозит головной болью и проблемами.

- Известно, что недавно скончавшегося модельера Юдашкина российские врачи лечили не по протоколу…

- У Юдашкина была опухоль почки с 6 метастазами в головной мозг. На консилиуме в НИИ врачи понимали, что прогноз неблагоприятный, поэтому предложили принять нестандартное решение, то есть полностью отойти от клинических рекомендаций. Но на то и существуют научно-исследовательские центры – они вправе использовать экспериментальные методы, в отличие от обычных больниц.

- Говорят, что импортные препараты более эффективны, а в наших больницах используются преимущественно отечественные. Поэтому некоторые больные, если есть такая возможность, едут лечиться за границу...

- Стандарт лечения онкологических заболеваний един во всем мире. И препараты, по сути, одинаковы, в их основе лежит одно и то же действующее вещество. Однако у разных производителей степень очистки субстанции разная.

- Это влияет на результат?

- Порой влияет.

- Многие больные раком задаются вопросом - за что? Проведя больше тысячи операций, общаясь с пациентами, вы нашли для себя какой-то ответ на этот вопрос?

- Нет, не нашел.

- Многие называют рак болезнью обиженных людей…

- 100% нет. А говорить можно что угодно.

- Как считаете, рак связан с психосоматикой?

- Я бы так не сказал. Во всяком случае, касаемо тех видов рака, с которыми мне приходится работать – кишечник, печень, поджелудочная железа. В раке молочной железы, который связан с с гормональным фоном, возможно, внутреннее состояние человека и играет роль. Но это не доказано. Что уж точно влияет на риск заболеваемости, так это наследственность.

- Правда ли, что пункции и биопсии способствуют метастазированию раковых клеток? Мол, вскроют человека, запустят воздух…

- Наблюдая за больными после подобных манипуляций, я такое полностью опровергаю. С научной точки зрения это не имеет никаких подтверждения. Тут просто у людей самовнушение срабатывает.

В 2018 году Константин Мамонтов он получил награду «Лучший онколог России» Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

- Почему рак поджелудочной железы считается одним из самых неблагоприятных?

- Чистота осложнений на поджелудочной железе достигает 30%. Только представьте, секрет поджелудочной железы моментально разъедает кожу. И если этот секрет попадает на то, что ты сшил внутри, то все просто распадается и в итоге приводит к тяжелым осложнениям. Частота рецидивов на поджелудочной железе очень высокая.

- Люди во все времена болели раком? Или это эпидемия нашего времени?

- Рак был и будет. Я всегда говорю – каждый доживет до своего рака, если не умрет от чего-то другого.

- Должен ли пациент знать свой диагноз?

- Конечно. Однако нужно понимать, что озвучивать диагноз и говорить про летальный исход – это разные вещи. Мы говорим про диагноз, а прогноз у каждого индивидуален. Раньше родственники часто просили не говорить больному, что у него рак, это было распространенной практикой. Поэтому нередки были случаи, когда пациент поступает на химиотерапию, а у него в выписке диагноз - гастрит… Сейчас даже в законодательстве закреплено, что о здоровье больного мы можем говорить только с ним самим.

- По внешнему виду можно сказать, кто жилец, а кто нет?

- Порой, да. Тяжелых больных видно сразу.

- Вам жалко пациентов?

- Да. Жалко всех. Но в последнее время у меня больше жалости к молодым. На днях была девочка 20 лет – опухоль 12-перстной кишки. Ее ждет тяжелейшая операция. Ребенок ведь еще совсем…

- А чудеса бывают? Когда думал, что пациент - безнадега, а он потом живет долгие годы.

- Бывают, но редко. Один из последних случаев – женщина, много раз оперированная, прогноз изначально был очень плохой. Тем не менее, прошло уже лет 5- 6 лет, а она жива, хотя казалось тогда, что это вообще не реально. И был еще один случай – это одна из моих самых первых пациенток, которая поступила в очень тяжелом состоянии и по всем прогнозам должна была прожить совсем недолго. Но она до сих пор жива!

- А как можно объяснить такие случаи?

- Я считаю, что это уникальные особенности иммунной системы человека.

- Каков промежуток времени между той стадией рака, которую можно вылечить и безнадежной?

- Предраковое состояние может длиться несколько лет. Так, например, сначала в кишке появляется полип. А спустя годы в нем может вырасти опухоль. От 1 до 4 стадии рака в среднем проходит год-полтора, если не лечить.

- А вы верите в бога?

- Да, но не фанатично. У меня есть иконка в машине, порой захожу в церковь поставить свечки. Но сказать, чтобы я молился перед каждой операцией – такого точно нет. У меня есть поясок с молитвами, который мне подарила мама лет 40 назад. И он постоянно со мной. Уж не знаю, помогает это или нет, но я его всегда ношу в сумке.

- Как считаете, жизнь после смерти есть?

- Думаю, что нет.

- А пациенты с вами говорят о таких темах?

- Да, частенько бывает.

- Очень много говорят о здоровом образе жизни. Спорт однозначно, полезен для сердечно-сосудистой системы, а на рак он влияет?

- Спорт – это хорошее дело. Но утверждать, что он убережет от рака нельзя.

- Как вы относитесь к клятве Гиппократа?

- По-разному. Ее вообще сегодня дают?

- Можно ли стать миллионером, работая врачом?

- У нас в стране нет. Если только в платных клиниках на должности директора….

- Можно ли привыкнуть к смерти?

- Это очень сложно. Со временем, конечно, эмоции по этому поводу притупляются, но не исчезают. Иногда бывает, что операция проходит неудачно, пациент умирает. Это очень сильно грызет. Я потом всегда смотрю причину смерти в заключении патологоанатома – и камень с души, когда понимаешь, что твоей вины нет...

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