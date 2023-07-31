Один прокол: алтайские медики освоили новую методику оказания паллиативной помощи детям

Операция занимается не более 40 минут Фото: Минздрав Алтайского края

Медики Алтайского края освоили новую методику оказания паллиативной помощи детям. Теперь питательную трубку устанавливают в желудок через прокол без традиционного хирургического разреза. Подробнее об этом рассказал Илья Бородин, заведующий хирургическим отделением детской горбольницы №7.

Всего в Алтайском крае живут около 300 детей, которым оказывают паллиативную медпомощь. Некоторые из больных не могут самостоятельно есть и глотать пищу, поэтому их кормят через специальный питательный зонд. Его приходится устанавливаться во время каждого приема пищи.

– Родителей учат этим манипуляциям в стационаре или при выезде на дом. Но все равно такая частая манипуляция болезненная, травматичная и иногда приводит к пролежням в месте стояния, – отметил Илья Бородин.

Также для восстановления полноценного энтерального питания детям накладывали хирургическую гастростому. Для этого проводили полостные операции и в этих случаях были возможны различные осложнения.

В детской горбольнице №7 освоили новую методику оказания паллиативной медицинской помощи. Теперь питательную трубку устанавливают в желудок через прокол передней брюшной стенки под контролем ФГДС, поэтому не требуется хирургический разрез. Специалисты уже выполнили 15 операций, все они прошли успешно и не было никаких осложнений.

По словам завотделением, операция занимается не более 40 минут и уже через 3-4 часа дети питаются через зонд.

– Послеоперационный период совершенно безболезненный. Ограничений по возрасту детей нет, существуют разные размеры гастростом. В настоящее время в крае около 50 паллиативных детей, которым показана эта операция, все необходимые расходные материалы для этого уже есть, – добавил доктор.

Он отметил, что через 3-4 дня после операции ребенок может ехать домой, где родители сами смогут ухаживать за гастростомой. Специальных навыков для этого не требуется, нужно лишь следить за состоянием кожи вокруг нее и периодически менять.

Ранее мы писали о том, что врачи из Алтайского края провели малоинвазивную операцию через проколы, которая полностью изменила жизнь юной пациентки. У девочки было удвоение правой почки с атипичным расположением устья мочеточника, что приводило к недержанию мочи. Медики смогли решить эту проблему.