«Это Алтай, детка!». Наташа Королева сняла «мокрое» видео на Телецком озере

Отдыхала артистка в Горном не одна Фото: Иван МАКЕЕВ

Знаменитая певица Наташа Королева на минувших выходных отдохнула в Горном Алтае. В соцсетях звезда опубликовала фото и видео на фоне местных красот. И даже непогода не помешала исполнительнице хита «Желтые тюльпаны» насладиться природой Алтая.

На одном из видео знаменитость, напевая и радуясь, бежит под дождем по мосту в Артыбаше, рядом с Телецким озером:

- Ну что, у природы нет плохой погоды! Это Алтай, детка. Ла-ла-ла! Вон, турЫсты идут сзади. Все пормоколи. Най-на-на-на!

При этом узнать на кадрах Королеву довольно сложно. Она облачилась в плащ-дождевик с капюшоном и надела темные очки. Выдает артистку только ее знаменитый на всю страну голос.

Отдыхала артистка в Горном не одна. На других кадрах она запечатлела сына Архипа с его девушкой Мелиссой и свою знакомую. Компания любовалась водопадом в одном из живописных местечек.

По неподтвержденным данным одного из тг-каналов, артистка приехала не просто отдохнуть. Она якобы выступила на закрытом корпоративе, который устроила новосибирская бизнес-вумен в честь дня рождения своего мужа.

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