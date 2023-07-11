Марьяна Романова во время отпуска на Алтае Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Писательница, манекенщица, телеведущая, участница шоу «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ Марьяна Романова побывала на Алтае, где не только отдохнула, но и провела странный ритуал.

Буквально на днях известный маг, как сама себя называет Марьяна, вернулась домой в Москву с Алтая, где она отдыхала и набиралась сил с конца июня. Они ей потребуются для новых расследований и работы с людьми, ведь сейчас продолжается очередной сезон популярного мистического телепроекта.

Сразу по приезду в место силы, на Алтай, Романова провела сеанс, который помог ей войти в состояние транса. Примерно также она настраивается на испытания во время съемок шоу «Битва экстрасенсов».

– Настройка на энергию земли. Алтай, - коротко подписала небольшой ролик сама Марьяна.

На видео она монотонно раскачивается под удары бубна и напевает мелодию, постепенно переходящую в горловое пение.

Во время своего отпуска экстрасенс много гуляла по могучим алтайским лесам и по берегам горных рек, встречала местных обитателей и даже сдружилась с местной лошадью, посещала сувенирные лавки. В одной из них она бесстрашно взяла на руки милую рыжую крысу.

Кстати, в Горный Алтай Марьяна Романова приехала в полной колдовской «амуниции»: взяла черные одеяния, экстравагантные платья с крупными черепами и с мухоморами. От обычного туриста ее явно отличали «магические» аксессуары в виде черепов животных.

Перед тем, как улететь домой, Марьяна провела на одной священной горе магический ритуал.

– Кормушка для Духов, - так Романова пояснила происходящее.

Ритуал проводили уже в кромешной тьме, глубокой ночью. «Кормушка» представляла собой собранную в круг еду: фрукты, овощи, хлеб, яйца и даже колбасу с сыром. Продукты были утыканы аромапалочками. Однако не все поклонники экстрасенса оценили идею задобрить духов:

– А палочек зачем натыкали? Это же животные будут есть, и им это помешает, не дай боже, поранят пищевод. Свечи как-то отдельно, может, надо было.

– Там это все остается гнить или куда-то увозится после обрядов? Не очень экологично.

Какую именно цель преследовала маг, она не пояснила и никак не прокомментировала «экологичность» своих ритуалов.

Справка

Марьяна Романова родилась 31 августа 1979 года в Москве. В молодости увлекалась экстремальными видами спорта. Во время очередного прыжка с парашютом сломала позвоночник и надолго оказалась прикована к постели. Начала писать книги. Ее любимая специализация – хоррор. В основном, действие рассказов разворачивается в российской глубинке.

Спустя некоторое время Романова стала изучать магию и целительство. Вскоре настолько увлеклась, что решила попробовать себя как практикующая ведьма.

В 2020 году стала участницей популярного шоу «Битва на экстрасенсов» и даже дошла до финала, где уступила Олегу Шепсу. А в этом году ее пригласили в новый сезон проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Теперь среди прочих ее конкурентов – все тот же Олег Шепс и его старший брат Александр.

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