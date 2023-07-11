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Общество11 июля 2023 8:00

Участница «Битвы экстрасенсов» провела на Алтае магический ритуал

Она попыталась задобрить духов
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Марьяна Романова во время отпуска на Алтае

Марьяна Романова во время отпуска на Алтае

Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Писательница, манекенщица, телеведущая, участница шоу «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ Марьяна Романова побывала на Алтае, где не только отдохнула, но и провела странный ритуал.

Буквально на днях известный маг, как сама себя называет Марьяна, вернулась домой в Москву с Алтая, где она отдыхала и набиралась сил с конца июня. Они ей потребуются для новых расследований и работы с людьми, ведь сейчас продолжается очередной сезон популярного мистического телепроекта.

Сразу по приезду в место силы, на Алтай, Романова провела сеанс, который помог ей войти в состояние транса. Примерно также она настраивается на испытания во время съемок шоу «Битва экстрасенсов».

– Настройка на энергию земли. Алтай, - коротко подписала небольшой ролик сама Марьяна.

На видео она монотонно раскачивается под удары бубна и напевает мелодию, постепенно переходящую в горловое пение.

Во время своего отпуска экстрасенс много гуляла по могучим алтайским лесам и по берегам горных рек, встречала местных обитателей и даже сдружилась с местной лошадью, посещала сувенирные лавки. В одной из них она бесстрашно взяла на руки милую рыжую крысу.

Кстати, в Горный Алтай Марьяна Романова приехала в полной колдовской «амуниции»: взяла черные одеяния, экстравагантные платья с крупными черепами и с мухоморами. От обычного туриста ее явно отличали «магические» аксессуары в виде черепов животных.

Перед тем, как улететь домой, Марьяна провела на одной священной горе магический ритуал.

– Кормушка для Духов, - так Романова пояснила происходящее.

Ритуал проводили уже в кромешной тьме, глубокой ночью. «Кормушка» представляла собой собранную в круг еду: фрукты, овощи, хлеб, яйца и даже колбасу с сыром. Продукты были утыканы аромапалочками. Однако не все поклонники экстрасенса оценили идею задобрить духов:

– А палочек зачем натыкали? Это же животные будут есть, и им это помешает, не дай боже, поранят пищевод. Свечи как-то отдельно, может, надо было.

– Там это все остается гнить или куда-то увозится после обрядов? Не очень экологично.

Какую именно цель преследовала маг, она не пояснила и никак не прокомментировала «экологичность» своих ритуалов.

Справка

Марьяна Романова родилась 31 августа 1979 года в Москве. В молодости увлекалась экстремальными видами спорта. Во время очередного прыжка с парашютом сломала позвоночник и надолго оказалась прикована к постели. Начала писать книги. Ее любимая специализация – хоррор. В основном, действие рассказов разворачивается в российской глубинке.

Спустя некоторое время Романова стала изучать магию и целительство. Вскоре настолько увлеклась, что решила попробовать себя как практикующая ведьма.

В 2020 году стала участницей популярного шоу «Битва на экстрасенсов» и даже дошла до финала, где уступила Олегу Шепсу. А в этом году ее пригласили в новый сезон проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Теперь среди прочих ее конкурентов – все тот же Олег Шепс и его старший брат Александр.

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