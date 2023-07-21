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НовостиОбщество21 июля 2023 2:12

В Барнауле презентовали проект «Историческая линия»

Горожане могут оставить свои предложения и замечания по его работе
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
«Историческая линия» Барнаула

«Историческая линия» Барнаула

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле торжественно презентовали проект «Историческая линия». Его придумали и разработали историки и архитекторы города.

Суть проекта заключается не только в прорисовке красной линии по центру города, но и в установке специальных навигационных элементов.

– Они спроектированы таким образом, чтобы не выбиваться из окружающей городской среды, но привлекать внимание. Записи для аудиогида сделаны с учётом всех требований профессиональной звукозаписи, - рассказывают в мэрии.

Кстати, работает обратная связь и горожане могут оставлять свои предложения по «Исторической линии» через специальную форму на туристическом портале Барнаула.