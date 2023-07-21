В Барнауле презентовали проект «Историческая линия»

«Историческая линия» Барнаула Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле торжественно презентовали проект «Историческая линия». Его придумали и разработали историки и архитекторы города.

Суть проекта заключается не только в прорисовке красной линии по центру города, но и в установке специальных навигационных элементов.

– Они спроектированы таким образом, чтобы не выбиваться из окружающей городской среды, но привлекать внимание. Записи для аудиогида сделаны с учётом всех требований профессиональной звукозаписи, - рассказывают в мэрии.

Кстати, работает обратная связь и горожане могут оставлять свои предложения по «Исторической линии» через специальную форму на туристическом портале Барнаула.