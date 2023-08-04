«Тормози!». В Барнаульских автобусах участились обмороки пассажиров

В пик летней жары температура в автобусах достигала плюс 38 градусов Фото: Анна Перевощикова

За жаркую неделю в Барнауле участились случаи обмороков и тепловых ударов в общественном транспорте. Корреспондент «КП» лично трижды была свидетелем таких эпизодов. И каждый раз людей пересаживали к открытому окну, давали воды и они приходили в себя. Последний такой пример - из автобуса маршрута № 20. Ехали битком, как в сауне, пот катился градом со всех абсолютно, несмотря на открытые люки. В какой-то момент из глубины салона раздался громкий крик: «Тормози!».

- Девушке плохо, - кричала кондуктор.

Автобус остановился, не доехав метров ста до остановки «Сельхозтехника». Часть народа высыпала, кто-то просто стоял рядом, кто-то решил пересесть на трамвай. Когда водитель подошел к упавшей в обморок девушке, она уже пришла в себя, ее заботливо посадили у окна, дали воды.

- Слава богу, оклемалась, - сообщила кондуктор, после чего мы снова зашли в салон и поехали дальше.

- Так-то по инструкции «Скорую» вызывать нужно было и ждать, пока она приедет, - усмехнулся водитель.

- Ну это не тот случай явно, все же обошлось, - переговаривались между собой пассажиры.

У остановки «Россия» девушка вышла, а экипаж автобуса и мы, пассажиры, внимательно следили, как она пошла в сторону колледжа , после этого поехали дальше.

По дороге обсуждали, что на каждый случай инструкцию не придумаешь, и нужно действовать по обстоятельствам. Кто-то при этом вспомнил слова Петра Первого: «Не держись устава, словно слепой стены».

В дорожном комитете администрации Барнаула на вопрос, как действовать водителю в подобных случаях, пояснили, что у линейных работников, будь- то водитель или экипаж (водитель с кондуктором) нет никаких утвержденных требований, что они должны делать, если пассажиры стало плохо. Но при этом добавили:

- По практике и по всем рекомендациям, единственное, что они должны сделать – вызвать «Скорую помощь», дождаться ее и отдать пассажира в руки врачей. Ни в коем случае не оказывать неквалифицированную помощь. Не поднимать, не тормошить. За исключением случаев, к примеру, при ДТП, где нужно остановить кровь.

Как сообщили «КП»-Барнаул» в Минздраве региона, за июнь-июль было зафиксировано 26 случаев вызова «скорой помощи» к пассажирам на транспорте.

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