+38 градусов: как выжить в общественном транспорте в жару

Максимальная температура в автобусе – плюс 38 градусов
Фото: Анна Перевощикова
В Алтайском крае установилась аномальная жара. МЧС предупреждает, что с 6 по 9 июня температура воздуха прогреется до +40 градусов. И если дома или в офисе настоящим спасением становится кондиционер, то общественный транспорт превращается в душегубку. Корреспондент «Комсомолки» проехалась в трамвае, маршрутке и автобусе, чтобы выяснить, на чем сейчас комфортнее всего добираться.
Для эксперимента корреспондент купила термометр и отправилась в самое пекло
Фото: Анна Перевощикова
Итак, беру термометр и отправляюсь на остановку. Подъезжает 60-ый маршрут. Как и следовало ожидать, все свободные места на теневой стороне салона заняты. Приходится садиться к окну на самый солнцепек. Благо, окошки открыты. Однако с учетом светофоров и обеденных пробок маршрутка сильно не разгонялась, поэтому освежиться на ветерке не получилось. Мой термометр показывает в салоне +37 градусов.
В маршрутке на солнце термометр достиг отметки в плюс 37 градусов
Фото: Анна Перевощикова
Пересаживаюсь в трамвай №4. Честно сказать, здесь дышится легче. Во-первых, в салоне больше окон. Во-вторых, трамваям пробки не страшны – едет он довольно быстро, за счет чего ветерок приятно обдувает пассажиров. Градусник показал +35,5 градусов.
Барнаульский трамвай №4
Фото: Анна Перевощикова
Наконец, пересаживаюсь в автобус №53. Люки и форточки хоть и были приоткрыты, но это не спасало – палящее солнце сквозь затонированные окна будто выжигало кислород. Градусник показал в салоне +38.
В трамвае оказалось «прохладнее» всего
Фото: Анна Перевощикова
- Как вы здесь выживаете? – спрашиваю у кондуктора.
- Да как-как… Нормально, как в бане, но ничего. В обмороки не падаем, - оптимистично говорит женщина.
Большие автобусы стали чаще ломаться на жаре
Фото: Анна Перевощикова
Пересаживаюсь в автобус №20. Примерно все то же самое.
- А когда вам кондиционеры поставят? – интересуюсь у кондуктора.
- Кондиционеры? - засмеялась женщина.
Думаю, что дальнейшие комментарии излишни.
Кстати, в компании «Вега-транс», занимающейся перевозками, нам рассказали, что кондиционеры в автобусах когда-то были, но из-за износа они пришли в негодность.
- Сейчас еще и двигатели перегреваются, и чтобы выровнять температуру, приходится порой даже включать печку. А где мы возьмем новые автобусы? Один такой стоит 18 млн рублей, и мы сможем себе позволить обновить всего один-два автобуса, - подчеркнула представитель компании. - Мы понимаем жителей и приносим свои извинения за неудобства.
- Без особой надобности не следует выходить на улицу во время максимальной солнечной активности с 12 до 16 часов дня. Если всё-таки нужно, то предпочтительно надевайте просторную светлую одежду из натуральных тканей, лёгкий головной убор и, обязательно, берите с собой бутылочку с простой кипяченной водой, - советуют в алтайском минздраве.
Если вдруг вы стали свидетелем, что кому-то стало плохо в общественном транспорте или на улице, звоните в скорую помощь по номеру – 103.
Симптомы теплового и солнечного удара
Это в первую очередь такие признаки, как слабость, вялость, головокружение, сильное потоотделение, жажда, головная боль, тошнота и рвота. В особо тяжёлых случаях возможна потеря сознания.
- Если человек перегрелся, и у него наблюдаются вышеперечисленные симптомы, необходимо незамедлительно обращаться к врачу и проводить мероприятия по охлаждению организма, - рассказали в алтайском Минздраве. - Пострадавшего нужно уложить в прохладном месте, на голову положить холодный компресс или влажное полотенце. Если человек в сознании, дать ему обильное питьё, если нет, то приводить в чувство с помощью нашатырного спирта и ждать приезда бригады скорой помощи.
Если у вас нет кондиционера, то можно охладить воздух используя ёмкость с водой, которая ставится перед вентилятором. Вода под действием напора тёплого воздуха интенсивно испаряется, охлаждая, таким образом, помещение на 2–3 градуса.