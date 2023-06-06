+38 градусов: как выжить в общественном транспорте в жару

Максимальная температура в автобусе – плюс 38 градусов Фото: Анна Перевощикова

В Алтайском крае установилась аномальная жара. МЧС предупреждает, что с 6 по 9 июня температура воздуха прогреется до +40 градусов. И если дома или в офисе настоящим спасением становится кондиционер, то общественный транспорт превращается в душегубку. Корреспондент «Комсомолки» проехалась в трамвае, маршрутке и автобусе, чтобы выяснить, на чем сейчас комфортнее всего добираться.

Для эксперимента корреспондент купила термометр и отправилась в самое пекло Фото: Анна Перевощикова

Как в бане

Итак, беру термометр и отправляюсь на остановку. Подъезжает 60-ый маршрут. Как и следовало ожидать, все свободные места на теневой стороне салона заняты. Приходится садиться к окну на самый солнцепек. Благо, окошки открыты. Однако с учетом светофоров и обеденных пробок маршрутка сильно не разгонялась, поэтому освежиться на ветерке не получилось. Мой термометр показывает в салоне +37 градусов.

В маршрутке на солнце термометр достиг отметки в плюс 37 градусов Фото: Анна Перевощикова

Пересаживаюсь в трамвай №4. Честно сказать, здесь дышится легче. Во-первых, в салоне больше окон. Во-вторых, трамваям пробки не страшны – едет он довольно быстро, за счет чего ветерок приятно обдувает пассажиров. Градусник показал +35,5 градусов.

Барнаульский трамвай №4 Фото: Анна Перевощикова

Наконец, пересаживаюсь в автобус №53. Люки и форточки хоть и были приоткрыты, но это не спасало – палящее солнце сквозь затонированные окна будто выжигало кислород. Градусник показал в салоне +38.

В трамвае оказалось «прохладнее» всего Фото: Анна Перевощикова

- Как вы здесь выживаете? – спрашиваю у кондуктора.

- Да как-как… Нормально, как в бане, но ничего. В обмороки не падаем, - оптимистично говорит женщина.

Большие автобусы стали чаще ломаться на жаре Фото: Анна Перевощикова

Пересаживаюсь в автобус №20. Примерно все то же самое.

- А когда вам кондиционеры поставят? – интересуюсь у кондуктора.

- Кондиционеры? - засмеялась женщина.

Думаю, что дальнейшие комментарии излишни.

Приносим извинения

Кстати, в компании «Вега-транс», занимающейся перевозками, нам рассказали, что кондиционеры в автобусах когда-то были, но из-за износа они пришли в негодность.

- Сейчас еще и двигатели перегреваются, и чтобы выровнять температуру, приходится порой даже включать печку. А где мы возьмем новые автобусы? Один такой стоит 18 млн рублей, и мы сможем себе позволить обновить всего один-два автобуса, - подчеркнула представитель компании. - Мы понимаем жителей и приносим свои извинения за неудобства.

Носите с собой воду

- Без особой надобности не следует выходить на улицу во время максимальной солнечной активности с 12 до 16 часов дня. Если всё-таки нужно, то предпочтительно надевайте просторную светлую одежду из натуральных тканей, лёгкий головной убор и, обязательно, берите с собой бутылочку с простой кипяченной водой, - советуют в алтайском минздраве.

Если вдруг вы стали свидетелем, что кому-то стало плохо в общественном транспорте или на улице, звоните в скорую помощь по номеру – 103.

ВАЖНО!

Симптомы теплового и солнечного удара

Это в первую очередь такие признаки, как слабость, вялость, головокружение, сильное потоотделение, жажда, головная боль, тошнота и рвота. В особо тяжёлых случаях возможна потеря сознания.

- Если человек перегрелся, и у него наблюдаются вышеперечисленные симптомы, необходимо незамедлительно обращаться к врачу и проводить мероприятия по охлаждению организма, - рассказали в алтайском Минздраве. - Пострадавшего нужно уложить в прохладном месте, на голову положить холодный компресс или влажное полотенце. Если человек в сознании, дать ему обильное питьё, если нет, то приводить в чувство с помощью нашатырного спирта и ждать приезда бригады скорой помощи.

КСТАТИ

Если у вас нет кондиционера, то можно охладить воздух используя ёмкость с водой, которая ставится перед вентилятором. Вода под действием напора тёплого воздуха интенсивно испаряется, охлаждая, таким образом, помещение на 2–3 градуса.